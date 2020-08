Il Barcelone ne pourra pas réémettre le jalon des qualifications pour la deuxième année consécutive pour la finale de la Ligue des championséquipe féminine de football en succombant ce mardi 1-0 à la Wolfsburg Allemand, qui a opposé l’efficacité à la motivation et à la passion des Catalans, méritant quelque chose de mieux pour leur dévouement à Anoeta.

Un jeu quelque peu confus et sans résolution défensive du Barça dans le but de Chiffons Sandra en 58 minutes il l’a résolu Rolfö après plusieurs rejets dans la surface pour donner à l’équipe teutonique le laissez-passer pour la finale dimanche dans la même étape de Saint-Sébastien face au vainqueur du duel français de demain entre les champions en titre et les grands favoris, l’Olympique de Lyon, et le PSG parisien.

Développement de jeu

L’attaquant norvégien Graham Hansen il a prévenu dès la première minute que ce Barça était sérieux. Il a dominé son rival pendant de nombreux instants en première mi-temps, même si les Allemands sont rapides et dangereux au compteur et que chaque défaite des Catalans a mis du suspense.

Hansen a été le meilleur de la première période, chaque balle qu’elle a touchée portait intention ou danger, comme un corner que la Nigériane a raté de peu Oshoala dans la meilleure occasion blaugrana.

Il pourrait y avoir une pénalité de Hendrick, mais les « Champions » féminines n’ont pas d’arbitrage vidéo à la consternation d’un Barcelone qui a également souffert des transitions rapides de l’équipe allemande bien qu’elles se soient rendues aux vestiaires avec encore plus de confiance et une meilleure performance du match de quart de finale qu’elles ont subi pour vaincre un homme coriace Athlète de Madrid.

Cela avait l’air bien pour un Barça qui a augmenté ses illusions avec un bon départ en seconde période, mais, peut-être parce que la demi-finale pesait beaucoup ou à cause de l’inactivité, ni Graham Hansen ni Jenny belle ils allaient bien et la punition allemande arriva.

Wolfsburg avait donné quelques avertissements et mordu à la 58e minute, dans un jeu qui manquait de plus de force au Barça, ce qui a permis à Rolfö de se résoudre après plusieurs rejets dans la zone.

L’équipe allemande, physiquement forte, a eu le choc là où elle le voulait et les joueurs de Lluis Cortés il fallait chercher une cravate qui pourrait provenir des bottes de Mariona Caldentey.

Wolfsburg est un rocher et a enduré jusqu’au bout l’assaut d’un Barcelone qui tombe éliminé avec le sentiment que le résultat aurait pu être différent avec un peu de succès dans les multiples opportunités disponibles.

– Fiche technique:

une.- VfL. Wolfsburg: Abt; Wedemeyer, Blodworth, Henrich, Doorsoun-Khajeh; Rolfö (Wolter, min. 68), Popp (Oberdorf, min. 86), Engen, Huth; Pajor (Bremer, min. 77) et Harder.

0.- FCB Barcelone: Chiffons; Torrejón, María León, Pereira, Ouahabi (Martens, min. 86); Hamraoui (Losada, min. 86), Hermoso, Alexia (Guijarro, min. 77); Graham Hansen, Oshoala (Bonmati, min. 65), Caldentey.

but: 1-0, min.58: Rolfö.

Arbitre: Katalin Kulcsar (Hongrie). Il a averti Wedemeyer, Mariona et Torrejón.

jeincidences: demi-finale de la Ligue des champions féminine disputée à la Reale Arena de San Sebastián sans public.

