Blanca Manchón, champion du monde et d’Europe en classe Mistral et RS: X, combine les sports d’élite avec la maternité, quelque chose qui vit normalement, bien que « dans Espagne il semble qu’il y ait le concept qu’une athlète qui va être mère est une athlète qui va finir sa carrière. «

Le sévillan montre continuellement que cette idée est loin de la réalité. Dans 2017, sept mois à peine après avoir accouché, elle a été proclamée championne du monde pour la sixième fois, mais reconnaît que « combiner la maternité et le sport professionnel est assez difficile » dans un entretien avec lui Comité olympique espagnol (COE). « La logistique de concourir à un bout du monde et à un autre avec un petit enfant coûte, mais petit à petit, des aides et des modes d’entraînement sont créés pour aider les mères qui sont des athlètes professionnelles. »

«Quand j’ai annoncé que j’allais être mère pour moi, c’était une année de transition, une année parfaite, mais mes sponsors ne m’ont pas renouvelé. C’est une stratégie de marque, mais cela n’a pas de sens. Pour une mère, aller aux Jeux olympiques est une image super puissante, il démontre de nombreuses valeurs. Je pense que ces marques ne voulaient pas faire partie de mon avenir, mais d’autres sont venues et je suis heureux », se souvient Manchón à propos de le moment où elle a perdu tous ses sponsors après avoir annoncé sa future maternité.

La véliplanchiste est l’exemple vivant que les deux facettes sont possibles chez une femme et lance un conseil à ses collègues qui se croient mères. « Je vous conseillerais de tout oublier, d’utiliser la volonté, la persévérance et de ne pas être influencé par les autres. Juste pour vous organiser, pour faire confiance à ce qu’ils ont prévu et qu’ils font mieux. C’est ce qui vous rend soyez calme, donnez votre 100% et soyez fier de ce que vous avez accompli », explique-t-elle.

Tokyo, deuxième expérience olympique

Blanca Manchón a été la première athlète de l’équipe espagnole de voile à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. «J’ai demandé à la Fédération de fixer les régates pour que je me qualifie le plus tôt possible, car je suis une mère et ce n’est pas la même chose de préparer les Jeux à l’avance que de le faire à la dernière minute», se souvient-elle. Grace à lui, le report vous a pris le temps de planifier. « Je peux donc aller aux Jeux à 100% préparé, surtout dans un sport comme le mien qui nous dépendons tellement des conditions, du matériel, tout doit être à 100% et plus vous pourrez passer d’heures dans l’eau et à l’endroit où les Jeux vont être, mieux ce sera. »

Cependant, Tokyo Ce ne sera pas la première expérience de l’Espagnole, qui a déjà montré tout son potentiel il y a 16 ans, en Athènes 2004. Là, une jeune femme de seulement 17 ans rose avec un diplôme olympique. La Blanca désormais, plus mature, affronte la concurrence d’un autre point de vue. « Je suis allé à Athènes pour profiter parce que le cadeau était déjà en cours. Maintenant, je pars avec l’expérience de la compétition, avec le fait de savoir comment valoriser le fait d’être aux Jeux, avec l’émotion que cela implique et avec la colère de vouloir cette médaille. Sans aucune pression, parce que je sais ce que ça m’a coûté d’être et je vais l’apprécier et l’apprécier beaucoup. Cette illusion me fera obtenir ce que je veux », se dit-il.

« Athènes était comme être dans un jeu vidéo, c’était très petit. En fait, j’étais le plus petit représentant de la voile à avoir jamais assisté aux Jeux. Pour moi, ce fut une expérience inoubliable. C’étaient aussi les seuls Jeux où tous les sites étaient réunis, donc je pouvais me déplacer en vélo du site de gymnastique au site de basket-ball, aller dans mon propre site … J’ai passé un moment incroyable. De plus, les résultats ont également été très bons pour moi », explique le sévillan.

Pour elle, être membre de Équipe olympique espagnole c’est « quelque chose qui vous fait vous sentir important, qui vous motive, qui vous donne cette énergie, ce plus de savoir que vous représentez votre pays et qu’il y a beaucoup de gens derrière vous qui vous soutiennent ». «D’ailleurs», ajoute-t-elle, «être là depuis tant d’années dans ce cercle est quelque chose que j’apprécie beaucoup».

Toute une vie liée au sport

Manchón a essayé, comme beaucoup d’autres athlètes, différentes disciplines comme le handball ou la gymnastique sportive dans son enfance, jusqu’à opter pour la planche à voile. « Toute ma famille faisait de la planche à voileEn fin de compte, chez moi, c’était ce qui se faisait, ce que nous faisions chaque week-end et j’ai hérité des choses de mon frère jusqu’à ce que petit à petit j’entame dans les équipes nationales et internationales et nous sommes arrivés jusqu’ici. «

Avec le passage de la classe Mistral à la RS: X, il a fallu s’adapter, même si ce n’était pas un changement très radical. «C’est simplement une évolution de la planche. Elle est plus rapide et plus physique car nous naviguons avec une plus grande plage de vent, de 4 nœuds à presque 35 nœuds. Elle est très polyvalente, mais si tu veux aller vite c’est très physique, il faut être très bien physiquement par rapport à l’ancienne table « , analyse-t-il. Mais quand il s’agit de changements, le plus difficile pour les athlètes d’élite a été d’adapter leur entraînement à l’enfermement.

«J’ai dû faire des heures sur le tableau et je me suis consacré à le mettre dans la piscine. Une fois les Jeux reportés, c’était différent, j’ai commencé à faire uniquement de l’entraînement physique. Quand j’ai pu à nouveau m’entraîner dans l’eau, les sensations étaient merveilleuses. J’ai tout ressenti beaucoup plus. C’était une sensation très étrange, car il n’y avait personne. Il n’y avait pas de bateaux, il n’y avait pas de bateaux, il n’y avait personne dans le club et c’était quelque chose d’un peu spirituel. Les choses sont assez appréciées quand on les emporte pendant un moment C’était un moment magique de plaisir total plus que de s’entraîner », se souvient-il.

Le marin a voulu profiter de l’occasion pour montrer son appréciation pour le soutien qu’ils lui apportent du COE, déclarant qu’elle a « un merveilleux souvenir de faire partie de cette grande famille » car « ils m’ont toujours bien traité et j’ai hâte de rejoindre à nouveau les Jeux Olympiques. , tous ensemble. » Enfin, concluez en verbalisant son rêve d’obtenir une médaille olympique.

«Évidemment, mon rêve serait de réaliser la seule chose que je n’ai pas accomplie dans ma carrière, la médaille aux Jeux. Ce fut une année très compliquée et je pense toujours que tout arrive pour quelque chose, alors je pense que les Jeux olympiques de Tokyo vont être très spécial, très émouvant, très différent. Peut-être que j’obtiendrai la médaille de mes rêves. Si c’est le cas, ce sera un moment très spécial, alors je vais me battre pour ça », déclare-t-il.

