Le joueur de tennis espagnol Carla Suarez a annoncé qu’il souffre lymphome de Hodgkin, un cancer qui affecte le système lymphatique, et sera sous chimiothérapie pendant six mois bien qu’elle clame sa «positivité face à l’adversité».

Suárez, de 31 années et situé en position 71 du classement WTA, qui faisait face à sa la saison dernière en tant que professionnel, a publié une déclaration dans laquelle il a expliqué sa situation.

«Je voudrais m’adresser à vous pour confirmer une bonne nouvelle mais, pour le moment, c’est une réalité que nous devrons tous attendre», commence-t-il dans une lettre rendue publique.

«Je n’ai pas pu terminer mon entraînement sur piste et mes routines de gym depuis longtemps. En m’exposant à l’intensité requise par la préparation sportive et professionnelle, mon corps a réagi avec une indisposition générale. Je n’ai pas pu terminer les séances d’entraînement depuis le passé. mois de juillet », raconte Carla Suárez, qui a été admise il y a quelques jours dans un hôpital.

Repos

«Nous avons cherché des réponses médicales à l’apparition de ces symptômes. Les différents tests effectués m’ont nécessité repos et ils m’ont empêché de participer aux deux tournois organisés en New York pendant les mois d’août et de septembre, comme ce fut mon illusion après tant de semaines hors compétition », ajoute le joueur canarien.

« Les résultats cliniques ont confirmé l’apparition d’un lymphome de Hodgkin dans mon corps. L’équipe médicale me dit que la détection est précoce, sa prolifération est curable et de petite dimension. La réaction sera immédiate. Nous allons suivre un traitement de chimiothérapie pour les six prochains mois », souligne Carla.

« Le seul objectif que j’ai est de suivre les conseils médicaux au quotidien, en laissant toute autre réalité en arrière-plan. Je demande votre compréhension dans le traitement de cette situation », ajoute la joueuse espagnole, qui a confirmé la formalisation de son retrait « lors de la phase précédente de la Italie International et dans le cadre principal de Roland Garros, les deux rendez-vous qui constituaient à l’origine «son» calendrier provisoire de la saison sur terre battue.

De plus, la joueuse a envoyé un message sur les réseaux sociaux, sous une photo dans laquelle elle apparaît assise sur le lit d’hôpital. «Je dois faire face à une réalité compliquée. Acceptez-le et essayez d’aller de l’avant se fier à un avis médical. Toujours avec positivisme face à l’adversité », a-t-il déclaré.

Je dois faire face à une réalité compliquée. Il est temps de l’accepter et d’essayer d’aller de l’avant en s’appuyant sur un avis médical. Toujours avec positivisme face à l’adversité. ???????? La patience et la confiance en moi m’ont guidé tout au long de ma carrière. Pas le rival le plus facile à gérer. J’aurai vraiment besoin de mon meilleur. pic.twitter.com/lF9oVChWRh – Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 1 septembre 2020

practicodeporte@efe.com