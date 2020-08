Le chanteur vénézuélien Carlos Baute sera en charge de la mise au point officielle de Tour 20, à contester du 20 octobre au 8 novembre, avec un sujet intitulé ‘Comme un athlète’ qui sortira ce dimanche.

L’artiste devient le premier latino-américain à prendre en charge le thème officiel de cette carrière depuis 2002 et le quatrième de toute l’histoire. Depuis dans 1977 Sheyla B.Dévotion mettre la musique de La Vuelta pour la première fois avec ‘Chanter sous la pluie‘, il y a eu une longue liste de chanteurs qui ont eu l’honneur de composer la chanson de ce classique, mais seuls trois artistes latinos l’avaient fait avant Baute.

Le premier était le cubain Gloria Estefan en 1987 avec Conga, puis le quatuor brésilien Uakti en 1994, qui présentait « Earth », et finalement c’était au tour du mexicain Patricia Manterola en 2002, avec «Que le rythme ne s’arrête pas». Le Vénézuélien succède ainsi au rappeur et « freestyler » d’Alicante Arkano, qui a créé la chanson de l’année dernière, «Another try more».

« Faire partie de quelque chose d’aussi grand que La Vuelta est une grande opportunité et un honneur. La Vuelta est un événement étroitement lié à l’effort, au dépassement et au a toujours été étroitement liée à sa musique. Je me souviens des grandes chansons qui ont fait partie de l’histoire des airs officiels de La Vuelta et je suis heureux de pouvoir faire partie de ce groupe restreint de chanceux », a déclaré Carlos Baute.

Première officielle dimanche

Le spot officiel de La Vuelta 20, qui servira de clip vidéo pour la chanson, commencera à être diffusé ce dimanche par les canaux officiels de RTVE, selon l’organisation, coïncidant avec le départ du Tour de France. Comme d’habitude, le thème servira d’aperçu promotionnel pour la course avant son départ le 20 octobre à Je cours, ainsi qu’une introduction à l’émission une fois que le coup de départ de cette Vuelta atypique est donné.

Comme décrit par l’organisation, « Como un athlete » est une chanson joyeuse, positive et dansante, chargée de rythmes latins et de paroles dans lesquelles ils sont encouragés à affronter les problèmes que la vie pose et à les surmonter pour continuer à grandir, comme le ferait un athlète surmontant des obstacles. Pour le moment, la seule chose que l’on sait sur le sujet est l’avancée qui ont été téléchargés sur la chaîne officielle La Vuelta sur YouTube.

Le point culminant de cette collaboration arrivera le 8 novembre, lorsque La Vuelta clôturera sa 18e et dernière étape avec l’arrivée à Madrid. Carlos Baute, originaire de Caracas mais résidant à Madrid depuis des années, mettra la touche finale à cela 75e édition avec une performance en direct.

practicodeporte@efe.com