Jon Garmendia, Carlota Jáuregui et les U18 Nicolas Garcia De nouveaux champions espagnols de surf ont été proclamés ce mercredi, dans la modalité de longboard, dans le tournoi national qui se déroule sur la plage A Frouxeira à Valdoviño (A Coruña).

Aujourd’hui mercredi, les conditions de mer étaient légèrement supérieures aux vues de mercredi matin. Trois fins; ouverte, féminine et junior des moins de 18 ans, qu’ils proclament comme les nouveaux champions d’Espagne.

Malgré le fait que les finales aient été reportées à mercredi, en raison des conditions de mer, la première heure de mardi matin a laissé un bon goût dans la bouche des participants, rapporte la fédération espagnole de ce sport (FESurf).

Les premiers tours à jouer hier, et avec la marée encore basse, ils ont exigé que les athlètes montrent leur surf plus classique par petites vagues. Ici, vous pouvez voir des visites en haut de la table et des danses sur des planches jusqu’à 9 pieds choisies par les participants.

Des champions

Dans la catégorie masculine, c’était le basque Jon Garmendia celui qui a prévalu dans une finale très disputée sur Nicolás García, Alberto Fernández et Iago Formosel.

De leur côté, les filles ont une fois de plus démontré le potentiel qui existe dans cette catégorie et celle qui a emmené le chat à l’eau et a été proclamée championne d’Espagne était Carlota Jáuregui, devant de Yumey González, Miriam de Boer et Lucía Rodríguez.

Les jeunes moins de 18 ans prometteurs du longboard ont démontré que l’avenir de ce sport est assuré en Espagne. Nicolas Garcia Il s’est avéré être le meilleur dans une finale où il a montré son grand talent. Iago Formosel a terminé deuxième et Unai Irazabal et Alex Dicenta ont complété le podium.

Aujourd’hui commence également la compétition de surf junior. Plusieurs jours durant lesquels nous verrons défiler le long de la plage de Vers Frouxeira les meilleurs surfeurs nationaux de moins de 12 ans jusqu’aux moins de 18 ans prometteurs.

Vagues SUP

Le galicien Guillermo Carracedo et le canari Iballa Ruano a revalidé lundi le titre du Championnat d’Espagne de Vagues SUP, qui se déroule sur la plage A Frouxeira à Valdoviño (La Corogne).

Le premier jour de compétition du Championnat d’Espagne s’est réveillé avec de bonnes conditions sur la plage de Vers Frouxeira. Dans cette édition, qui sera particulière en raison de la situation sanitaire que traverse l’Espagne, le coup d’envoi a été donné par la catégorie vague SUP.

practicodeporte@efe.com