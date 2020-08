L’Espagnol Pablo Carreño et l’australien Alex de Miñaur ont été proclamés champions du tournoi de double de Cincinnati, dans lequel le Serbe Novak Djokovic prolonge son règne de numéro un mondial en terminant sa deuxième saison parfaite dans les tournois Masters 1000 ce samedi en battant le Canadien 1-6, 6-3 et 6-4 en finale Milos Raonic.

Djokovic, qui a marque parfaite 23-0 jusqu’ici cette saison du Circuit du ATP, est entré dans l’histoire en étant le premier à remporter deux fois le «Career Golden Masters».

Carreño et De Miñaur battent les Britanniques 6-2 et 7-5 Jamie Murray et Neal Skupski et de nouveaux champions du tournoi ont été proclamés.

Après plus de deux heures de report en raison de la pluie qui est tombé sur la piste de la tribune, de Flushing Meadows (New York), où s’est disputé cette année le tournoi Cincinnati Masters 1000, en raison de la pandémie de coronavirus, le Gijón et l’océanique ont imposé leur meilleur tennis contre Murray et Skupski dans le duel de couples non classés.

La victoire remportée par Carreño Busta et De Minaur, est la première pour les deux dans un Masters 1000 après leurs débuts cette semaine en couple dans la compétition ATP.

Encore une fois, le Je joue du fond du court de Carreño et la couverture du réseau de son coéquipier australien ont fait la différence dans les buts décisifs du deuxième set, après que le premier ait été une marche pour les nouveaux champions de double de Cincinnati.

Le duo hispano-australien a stupéfié les champions en titre Ivan Dodig de Croatie et Filip Polasek de Slovaquie au premier tour et a également battu Wesley Koolhof des Pays-Bas et Nikola Mektic de Croatie en route pour le match de championnat.

Djokovic a déjà 80 titres

Après sa victoire contre Raonic, 30e du monde, Djokovic a remporté le neuf titres du tournoi Masters 1000 pendant au moins deux fois et excelle dans celui de Miami avec six trophées.

Le joueur de 33 ans a également égalé le record de l’Espagnol Raphael Nadal de plus de trophées Masters 1000 avec 35.

Cependant, ce n’était pas facile pour le Serbe. Il a pris un départ lent dans le premier set moins de 24 heures après une demi-finale exténuante de trois heures et une minute contre l’Espagnol. Roberto Bautista, qui l’a eu contre les cordes et à la fin a cédé dans le bris d’égalité du troisième set.

Le favori principal a dû travailler dur dès le deuxième set contre Raonic pour trouver sa meilleure forme après avoir perdu le premier en seulement 30 minutes, avec quatre doubles fautes, et obtenir son numéro de titre 80 après deux heures d’action.

Djokovic aura 48 heures de repos avant d’ouvrir sa participation à l’Open alors qu’à l’intérieur du stade Arthur Ashe, lundi soir, il fera ses débuts en affrontant le Bosniaque Damir Dzumhur.

Azarenka, championne à la retraite d’Osaka

Quant au titre féminin, les Japonais Naomi osaka, quatrième tête de série, s’est retiré avant de disputer la finale en raison d’une blessure à la jambe gauche et du Bélarus Victoria Azarenka Elle est la nouvelle championne, sept ans après avoir remporté son premier titre dans cette compétition.

Osaka a rapporté que le ischio-jambiers gauche et qu’elle était incapable de jouer, permettant à Azarenka de remporter son 21e titre du circuit WTA.

