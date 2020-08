De la conception et de la création de vêtements basés sur des algorithmes de recherche à la production d’unités limitées en fonction des commandes, la mode à la demande («made-to-order») devient un format qui fait son chemin, se positionnant comme une équation gagnante pour les entreprises et les consommateurs.

Problèmes tels que la génération de gros surplus, la surproduction due au modèle « Vite mode « dans laquelle la mode est produite presque constamment et l’impact environnemental dérivé de la production de grandes quantités sont quelques-uns des problèmes qui échappent au modèle de production à la demande que, avec l’aide de la technologie et des réseaux sociaux, certaines marques pratiquent déjà.

Savoir quels vêtements seront portés chaque saison est un défi pour les entreprises, qui mois avant de démarrer une chaîne de conception et de production des vêtements qui seront vus dans les magasins et dans la rue. Toutes les tendances ne pénètrent pas dans le tissu social, et au contraire, il y a des «hits» qui se renouvellent saison après saison, à court de stocks.

Des vêtements tels que des pantalons skinny sont dans les magasins et dans les rues depuis plusieurs saisons, défiant la prédiction des experts de mourir à la poursuite d’autres types de silhouettes, indiquant clairement que le poids de la demande est plus fort que celui de l’offre, même quand il l’est. Il vient de la main de gros investissements publicitaires, par rapport aux nouveaux modèles qui s’incorporent à chaque saison et finissent par devenir du stock excédentaire.

Le modèle à la demande (« sur commande ») est un système de production dans lequel seul ce qui a été précédemment commandé est fabriqué, à partir d’un petit nombre de commandes, éliminant ainsi les excès de production « Stock » et qui a fonctionné pendant un certain temps dans de petites entreprises telles que Maison Cléo même chez les géants comme Nike, sur votre plateforme «Nike par toi».

Grâce à la création de designs réalistes et personnalisables, les clients peuvent configurer à quoi ressemblent leurs chaussures idéales, en choisissant chaque petit détail à la carte avant de les commander. Le logiciel est également soutenu par les nouvelles technologies « PlatformE », avec lequel vous signez comme Dior ou le géant du luxe Farfetch Ils travaillent, gérant la relation entre l’entreprise et le client.

Un autre logiciel qui prend en charge ce modèle est celui de « Défait », avec laquelle travaille l’entreprise de chaussures « Nouvel équilibre » et qui offre des possibilités infinies de personnalisation de leurs vêtements, que les clients peuvent voir et essayer grâce à des graphismes en réalité augmentée.

Avec l’utilisation de la technologie comme principal allié, de plus en plus d’entreprises optent pour ce modèle économique, comme c’est le cas de Paynter, qui ne produit que trois modèles de vestes par an, dont la production n’est réalisée qu’au moment d’atteindre un nombre minimum de commandes.

La marque Olivia Rose le label Il n’accepte les commandes dans sa boutique que deux fois par mois et gère tous les processus de production depuis son atelier d’Édimbourg. En Espagne, l’un des ambassadeurs de ce modèle est la firme Andion, dont l’atelier est situé dans une ville proche de Saint-Jacques-de-Compostelle, à partir de laquelle ils fabriquent des chemisiers dont le client choisit le tissu.

Aussi Loewe rejoint cette tendance, dans une rubrique qui offre la possibilité de personnaliser certains des sacs sur son site internet, à travers le choix des cuirs mais aussi le type de poignées ou d’éléments métalliques, en plus de choisir parmi une palette de dix-sept couleurs.

Cette façon de produire, en réalité ancienne et qui rappelle les origines de la Haute Couture, sur mesure et à la demande exclusive des clients, trouve dans les nouvelles technologies le compagnon idéal pour une production beaucoup plus efficace et durable, en évitant surproduction.