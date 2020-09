Enfin, septembre a commencé très loin du faible niveau de transmission qui permettrait de reprendre l’activité avec un peu plus de calme, une attente qui a été tronquée surtout à Madrid, une communauté qui accumule un tiers des cas et 42% des décès de les deux dernières semaines.

Certaines données qui ont une fois de plus soulevé le gouvernement régional contre le responsable des alertes sanitaires, Fernando Simón, à la défense duquel le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a admis que le pouvoir exécutif était préoccupé par l’évolution de la pandémie en la Communauté de Madrid.

Dans sa présentation habituelle du lundi, le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES) a fait allusion hier au fait qu ‘ »une grande partie des diagnostics et des décès sont principalement dus à une communauté autonome, la Communauté de Madrid, Ce qui n’enlève rien pour que d’autres communautés aient également d’autres augmentations ces derniers jours, comme l’Andalousie « .

Des propos que la présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, n’a pas aimée, qui a utilisé son profil Twitter pour reprocher à l’épidémiologiste ses affirmations avec le message suivant: « Cette cruauté envers Madrid est injuste, disproportionnée et nuisible à l’Espagne. Si Madrid ne se réactive pas, L’Espagne coule « .

Bien qu’aujourd’hui il ait remercié le directeur général, « l’inquiétude que le président @sanchezcastejon éprouve pour Madrid. J’en profite pour lui redemander la rencontre qu’il ne m’a pas accordée depuis 12 mois », comme il l’écrit sur le même réseau social.

LES CHIFFRES DE DISCORD

Juillet s’est clôturé avec 288 522 cas confirmés par PCR. Le mois d’août le fait avec 462 858, ce qui représente 174 336 nouvelles infections, dont 49 912 correspondent à la Communauté de Madrid, 28,62%. La Catalogne est suivie avec 30 693 cas, 17,6% de ceux enregistrés ce mois-ci.

La Catalogne et l’Aragon ont concentré toutes les inquiétudes des autorités sanitaires durant le mois de juillet et une partie d’août, principalement en raison des foyers liés aux travailleurs saisonniers, mais aussi en raison de la transmission détectée dans la métropole de Barcelone.

L’Aragon a mené les chiffres des nouvelles infections pendant des semaines, accumulant pendant des jours une incidence de plus de 560 cas pour 100000 habitants tout au long de la première quinzaine d’août, bien qu’il ait réussi à le ramener aux 280 qu’il a présenté hier, alors que la Catalogne était Il a évolué dans une fourchette comprise entre 136 et 180 ce lundi.

Le chemin inverse à celui d’Aragon a suivi celui de Madrid, où l’incidence à 14 jours a augmenté progressivement des 44 positifs pour 100000 habitants qu’il a présentés le 31 juillet aux 233 qu’il a enregistrés le 17 août.

UN TROISIÈME DES CAS ET QUATRE SUR DIX DÉCÈS

Au cours de ces deux semaines, la Communauté a doublé son incidence à 464 cas pour 100 000 habitants, soit également le double de l’ensemble du taux national qui s’élève à 205; sur les 96 654 positifs confirmés dans toute l’Espagne, un tiers (30 959) correspond à l’autonomie de Madrid.

Cela ressort clairement du dernier rapport d’hier après-midi que le ministère de la Santé produit quotidiennement avec les données fournies par les communautés elles-mêmes, et selon lequel, ce week-end 23.572 infections ont été détectées, dont un tiers (7457) à Madrid, qui a concentré plus du double de celui rapporté par la Catalogne (3 206) et le triple de celui du Pays basque (2 429).

La proportion est encore plus élevée dans le cas des décès, puisque sur les 266 personnes atteintes de covid qui sont décédées au cours de cette période, 123 d’entre elles (42%) ont perdu la vie dans la communauté madrilène. Le chiffre s’est encore aggravé ces sept derniers jours: à Madrid, 66 des 141 décès enregistrés sont morts, 46%.

Le 24 août a été le plus sinistre de l’été, avec 31 décès enregistrés dans toute l’Espagne; Madrid en a signalé 14, les mêmes qu’elle avait notifiées la veille, alors qu’un total de 28 décès sont survenus dans notre pays.

30% DES HOSPITALISÉS ET 25% DES ADMISSIONS EN USI

Les hôpitaux espagnols ont accueilli 6957 patients atteints de coronavirus jusqu’à 15h30 hier, dont 2128 dans les centres de Madrid, 30,5% du total et plus d’un millier de plus que la Catalogne, qui en compte 1076.

En 24 heures, 221 des 750 personnes hospitalisées en Espagne ont été admises dans la région de Madrid; Ainsi, elle compte déjà 16% de ses lits occupés par des patients covidés contre 6% de la moyenne nationale, alors qu’il y a moins de deux semaines, le 20 août, le taux était de 9,5%, bien en dessous de celui d’Aragon. , soit 13,4%, quatre dixièmes de plus que celui présenté douze jours plus tard.

De même, un patient sur quatre en ucis, qui sur l’ensemble du territoire s’élève à 846, se trouve à Madrid, qui en enregistre 218, tandis que la Catalogne en compte 160.

Adaya Gonzalez