La négociation des prochains budgets sera le test final, mais pas le seul. Le décret de l’épargne des conseils municipaux, l’enquête (ou non) du roi émérite ou le financement de Podemos sont quelques-uns des examens qui marqueront l’avenir du Congrès et, par conséquent, de la législature.

Septembre 2020 est la porte d’un cours politique au cours incertain. Dans un contexte de pandémie et de crise, seul le vote de défiance de Vox semble unir sans réserve les partenaires du gouvernement de coalition.

Voici les examens que le Congrès des députés devra passer lors de la prochaine session, jusqu’en décembre:

1. COMMISSIONS D’ENQUÊTE

Jamais la maison royale n’a été aussi exposée au contrôle parlementaire. À ce jour, toutes les demandes de création de commissions d’enquête ont été rejetées pour des motifs constitutionnels d’inviolabilité.

Cependant, les informations qui pointent vers une série de mouvements fiscaux irréguliers présumés du roi émérite et, surtout, la possibilité que le parquet puisse demander une enquête pour cette raison ont encouragé plusieurs groupes à resserrer le siège, United We can parmi eux.

Des sources de la direction de ce groupe disent à Efe que le siège de Don Juan Carlos est une divergence convenue avec le PSOE.

Ces sources reconnaissent cependant que si l’avenir judiciaire des émérites se complique, le maintien de ce pacte sera ardu.

Malgré tous les refus, le Conseil se réunira mercredi prochain et verra une autre demande: celle enregistrée en juillet par les groupes indépendantistes et nationalistes, et Más País, pour enquêter au Congrès sur les entreprises qui sont intervenues dans l’attribution de l’AVE à Mecque.

La Table verra également la demande du PP d’enquêter, en commission parlementaire, sur le prétendu complot de financement illégal de Podemos. La formation de Pablo Iglesias a un automne judiciaire tendu à venir pour cette cause et pour la soi-disant «affaire Dina».

Le PP, Vox et C suivront attentivement les deux instructions pour accroître la pression politique sur le gouvernement.

Pour le moment, leurs tentatives semblent vouées au fiasco: la majorité du PSOE-United We Can at the Table renversera de manière prévisible cette première pétition du groupe populaire et de ceux qui viendront.

2. LE DÉCRET DES CONSEILS DE LA VILLE

Le gouvernement et la Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP) ont récemment signé un accord pour l’utilisation de l’épargne des administrations municipales, leur surplus. Presque personne n’a aimé ça.

Le PSOE l’a vérifié dans la Délégation permanente de la semaine dernière. Les groupes ont débattu de la question de savoir si le ministre des Finances devait se rendre au Congrès pour expliquer cet accord dès que possible. Le résultat: oui, et à l’unanimité. María Jesús Montero apparaîtra demain.

Le Conseil des ministres a approuvé le décret-loi correspondant en août, le Congrès devra donc le valider ou l’abroger. La période de 30 jours est sur le point de se terminer, de sorte que le débat aura lieu la deuxième semaine de septembre.

Des sources parlementaires indiquent que le gouvernement devra faire un geste car, sinon, il n’y aura pas de majorité pour soutenir le décret.

Si ce geste se produit, il sera validé, mais au moins il y aura une négociation parlementaire ultérieure pour le changer.

Le contenu de l’accord a mis en colère United We Can, dont les sources admettent qu’ici, pour l’instant, il n’y a pas de divergence convenue.

3. MOUVEMENT DU CENSEUR DE VOX

Vox a 52 sièges, plus d’un dixième de la Chambre. En vertu du règlement, vous pouvez déposer une motion de censure.

Le chef du parti, Santiago Abascal, l’a annoncé avant la pause estivale, mais le groupe n’a pas encore présenté à la table la lettre indiquant qui sera le candidat à la présidence du gouvernement si la motion est retenue.

Il ne le fera pas car ni le PP ni les C ne le soutiennent, comme ils l’ont déjà dit, donc pas plus de votes en faveur que les 52 de Vox.

Lorsque la Table recevra le texte et vérifiera qu’il répond aux exigences, elle fixera une date pour un débat qui sera initié par un député de la formation d’Abascal et que le candidat, Abascal lui-même, reprendra sauf surprise.

Comme l’ont reconnu des sources parlementaires à l’Efe, cette session parlementaire servira à opposer deux modèles de gestion face à la pandémie et à la crise. Ici pas de querelles entre le PSOE et United. Nous pouvons entrevoir; en fait, ils pourraient profiter de l’occasion pour durcir la coalition.

Là où la réticence se manifestera sera dans le bloc PP-Vox-Cs, prédisent les sources.

4. RENOUVELLEMENT INSTITUTIONNEL

Il y a des mois, le gouvernement et le PP ont commencé à envisager le renouvellement, enfin, du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ), du médiateur, de la Cour constitutionnelle (TC) et de la RTVE.

Les conversations, selon les sources consultées, ont encouragé la possibilité d’un accord, mais au sein du Parti populaire, elles ne le voient pas clairement. Des sources proches de son chef, Pablo Casado, soulignent qu’avec les Eglises au gouvernement il y a peu de marge.

Pour le renouvellement des magistrats du CGPJ et du TC qui dépendent du Congrès, une majorité des trois cinquièmes (210 voix) est obligatoire, ce que le PSOE et le PP, ensemble, n’atteignent pas par un soupir (ajoutent-ils 208).

L’idée est que d’autres formations entrent dans le consensus hypothétique pour mettre fin au statut provisoire des deux institutions.

5. LES BUDGETS

Le test ultime. L’Espagne est ancrée dans les budgets de l’ancien ministre Cristóbal Montoro depuis 2018. Pedro Sánchez n’a pas pu faire le sien le 19 février et a convoqué des élections.

De nouveaux budgets sont nécessaires de toute urgence, c’était la priorité du président avant la pandémie; maintenant, c’est encore plus, si possible, car plusieurs sources se tiennent depuis des mois.

Le fait que l’accord soit recherché avec Cs auparavant avec ERC, comme le soupçonnent pratiquement toutes les sources consultées par Efe, complique encore un cadre labyrinthique, puisqu’il n’y a pas de majorités nettes à la Chambre. Les représentants de Más País, Compromís, Teruel Existe, PRC ou Nueva Canarias peuvent être cruciaux.

Un député bien lié au PSOE et à United On peut dire à Efe que les mouvements du gouvernement ont déjà commencé.

En octobre, des sources estiment que le projet sera connu. Un processus clé pour la législature va commencer.