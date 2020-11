COVID-19 :

Le coronavirus frappe fort en Espagne ce week-end dernier. Les données du ministère de la Santé sont alarmantes: nous avons enregistré 512 décès et 52 386 cas positifs samedi et dimanche. La note positive est enregistrée par Madrid: les infections ont chuté de façon drastique après les mesures d’Ayuso et seuls 243 nouveaux cas sont signalés au cours des dernières 24 heures.

Le nouveau couvre-feu de 22h00 à 7h00 entre en vigueur en Andalousie

La fermeture du périmètre de chacune des communes andalouses et l’extension – entre 22h et 7h – de la durée du «couvre-feu» – la limitation de la circulation des personnes la nuit – Pour stopper la propagation des infections à Covid-19, elles viennent d’entrer en vigueur en Andalousie à 0,00 heure ce mardi 10 novembre.

Ce sont deux des mesures les plus importantes annoncées ce dimanche par le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sur la base des recommandations du Conseil des alertes de santé publique à fort impact d’Andalousie concernant la situation de la pandémie dans la communauté autonome, ainsi que la fermeture de l’activité non essentielle à partir de 18h00

De même, le Conseil a prolongé le périmètre de confinement de l’ensemble de la communauté autonome en vigueur depuis le 30 octobre à minuit, c’est-à-dire qu’il continue de restreindre «l’entrée et la sortie des personnes du« territoire andalou »à l’exception de ces déplacements. , suffisamment justifiées », qui se produisent pour l’une des raisons spécifiques.

Plus précisément, l’entrée et la sortie de personnes du territoire de la communauté autonome andalouse sont autorisées si elles doivent fréquenter des «centres, services et établissements de santé»; pour remplir «des obligations de travail, professionnelles, commerciales, institutionnelles ou légales»; fréquenter «l’université, les centres d’enseignement et d’éducation, y compris les écoles maternelles», ainsi que retourner «au lieu de résidence habituelle ou familiale».

Il y a aussi des raisons qui justifient de quitter ou d’entrer en Andalousie: “l’assistance et la prise en charge des personnes âgées, des mineurs, des personnes à charge, des personnes handicapées ou surtout des personnes vulnérables”; voyages “vers des entités financières et d’assurance ou des stations de ravitaillement dans les territoires voisins”; actions «requises ou urgentes devant les organes publics, judiciaires ou notariaux»; les “renouvellements de permis et de documents officiels, ainsi que d’autres procédures administratives qui ne peuvent être différées”.

De même, «la réalisation d’examens ou de tests officiels qui ne peuvent être reportés»; le “déplacement pour effectuer des actes de collecte dans les vergers par leurs propriétaires ou locataires, ainsi que le soin et l’alimentation des animaux domestiques”; le déplacement «pour l’acquisition de produits alimentaires par ceux qui ont leur résidence habituelle dans des localités qui, étant d’un autre terme communal, manquent d’établissements permettant l’acquisition de tels produits et sont des villes voisines avec des communes à mobilité réduite».

De même, il y a des raisons qui justifient les déplacements vers ou depuis l’Andalousie pour fréquenter les centres de soins vétérinaires «pour des raisons d’urgence»; les “déplacements d’athlètes de catégorie absolue, de haut niveau ou de haute performance, d’entraîneurs, de juges ou d’arbitres fédérés, pour les activités sportives de compétitions officielles qui sont autorisées à tout moment par les autorités sanitaires”; les causes “de force majeure ou de situation de nécessité”, et “toute autre activité de même nature, dûment accréditée”.

Face à la restriction des mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de chacune des communes d’Andalousie, les mêmes exceptions sont envisagées que pour la fermeture du périmètre de la communauté, auxquelles s’ajoutent les mouvements «pour le développement des activités de chasse liées au contrôle de la surabondance d’espèces de gibier pouvant causer des dommages aux écosystèmes, dans les cycles de production de l’agriculture et de l’élevage et dans la sécurité routière ».

La santé suspend ses activités dans les bars de la capitale de Tolède

Le Ministère de la Santé, à travers la Délégation Provinciale de la Santé de Tolède, a signé la résolution du 11/09/2020, qui renforce les mesures spéciales en matière de Santé Publique pour l’endiguement du COVID dans la ville de Tolède, dans laquelle il est permis de reprendre l’activité des écoles municipales de sport, de musique, de danse, de peinture, de langues.

En vertu du protocole établi par le Ministère de la Santé, il est nécessaire d’appliquer dans la commune de Tolède les mesures de santé publique de niveau III suivantes, complémentaires à celles adoptées par Résolution du 5 novembre 2020 et mises à jour conformément à l’instruction 13 / 2020, du 9 novembre, émis par la Direction générale de la santé publique, qui ont été lancés pour une durée de 10 jours, renouvelable en fonction de la situation épidémiologique.

Ainsi, l’activité est suspendue à l’intérieur des locaux des bars, restaurants et autres établissements d’accueil, ainsi que dans les établissements considérés comme des salles de bingo, des casinos, des salles de jeux et de loisirs et des locaux de paris spécifiques où il peut y avoir des services. d’hospitalité associée à son activité, le Conseil a informé dans un communiqué.

Sont exclus de cette mesure les locaux et établissements qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, fournissent un service qui peut être considéré comme essentiel ou non substituable, tel que les services d’hospitalité hospitalière et clinique, à l’usage des utilisateurs et des professionnels; services d’accueil et de restauration d’établissements hôteliers, à l’usage exclusif des clients qui y séjournent; services d’hôtellerie et de restauration situés dans des entreprises et des lieux de travail, à l’usage exclusif des salariés.

Igea avance l’extension du test d’antigène et glisse la fermeture des bookmakers

Le vice-président du conseil d’administration, Francisco Igea, a avancé ce lundi que les tests d’antigènes seraient prolongés et que les maisons de paris de Castilla y León seraient fermées, alors qu’il a apprécié l’annonce de Pfizer sur l’efficacité du vaccin, bien qu’il ne fixe pas de date pour son administration afin de ne pas générer de «frustration».

Cela a été déclaré dans les déclarations faites dans le Onda Cero Castilla y León Compass, qui est repris par Europa Press. Dans cet espace, le leader régional a expliqué que dans les prochains jours aucune mesure «restrictive» ne sera prise tant que les résultats de celles adoptées jusqu’à présent ne seront pas visibles.

Cependant, s’il a avancé qu’ils prolongeront le test d’antigène de manière “plus intense” après les “bons résultats” qu’ils donnent à Madrid. “Ils nous permettent de prendre des décisions plus rapidement et d’améliorer à la fois l’isolement et les quarantaines”, a-t-il fait valoir pour souligner qu’ils seront mis en œuvre “progressivement”.

Igea a expliqué que des stratégies à deux lignes seront conçues pour étendre ce dépistage. L’un sera dédié à son utilisation dans les lieux où la traçabilité a été perdue et l’autre, systématiquement, chez les patients symptomatiques et les personnes en contact direct avec des positifs, et toujours de manière «complémentaire» avec les tests PCR.

Le vice-président a insisté sur le fait que la courbe se «stabilise» comme le montre le taux de CRP au cours des sept derniers jours et qu’elle est à 418 pour 10 000 habitants alors qu’au 1er novembre elle était de 465 .

L’Espagne enregistre 512 décès dus à Covid-19 ce week-end

L’Espagne a enregistré un total de 512 décès ce week-end avec un test de diagnostic positif pour le coronavirus, selon les dernières données du ministère de la Santé.

Avec ces nouveaux décès, l’Espagne a déjà atteint 39 345 décès dus à Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les données de Santé.

En outre, 1 381 218 cas positifs ont été enregistrés à ce jour, ce qui représente une augmentation de 52 386 cas positifs ce week-end, après les 1 328 832 cas signalés jusqu’à vendredi dernier.

L’incidence cumulée au cours des quatorze derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 529, contre 525 vendredi dernier, et la santé a signalé 248 972 cas au cours des quatorze derniers jours.

Jusqu’à présent, 169 621 personnes au total ont dû être hospitalisées pour Covid-19, dont 14 235 ont été admises à l’unité de soins intensifs (USI).

Actuellement, il y a 21 029 patients hospitalisés pour coronavirus en Espagne, occupant 17,28% des lits; et 3 007 personnes admises à l’USI, occupant 31,76% des lits.

Sur les 39 345 décès dus au coronavirus, 2 885 sont morts en Andalousie; en Aragon, 1860; dans les Asturies, 582; aux îles Baléares, 378; aux îles Canaries, 301; en Cantabrie, 264; à Castilla La Mancha, 3 475; en Castille et León, 3 911; en Catalogne, 7 272; à Ceuta, 33; dans la Communauté valencienne, 1 907; en Estrémadure, 786; en Galice, 997; à Madrid, 10 850; à Melilla, 27; à Murcie, 403; en Navarre, 767; au Pays basque, 2 155; et dans La Rioja, 492.

Sur le total des positifs enregistrés, l’Andalousie a signalé 173 357 cas de coronavirus; Aragon, 64 835; Asturies, 15 583; Îles Baléares, 20 617; Îles Canaries, 18 547; Cantabrie, 11 750; Castilla La Mancha, 72 554; Castille et Leon, 97 687; Catalogne, 267 218; Ceuta, 2 217; Communauté valencienne, 73 151; Estrémadure, 23 870; Galice, 39 740; Madrid, 322 960; Melilla, 3 401; Murcie, 44 511; Navarra, 36 354; Pays basque, 78 589; et La Rioja, 14 277.