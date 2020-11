COVID-19 :

. – Un enfant sur cinq en Amérique avait un parent «qui doute des vaccins», selon une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis utilisant des données de l’année dernière.

Les préoccupations des parents concernant la sécurité des vaccins ont contribué à plusieurs flambées majeures de maladies évitables aux États-Unis et dans d’autres pays ces dernières années. L’épidémie de rougeole du pays en 2019, le plus grand nombre de cas en 27 ans, a été en grande partie imputable aux parents de l’État de New York et de Washington qui n’ont pas suivi les directives de vaccination des enfants.

Des épidémies d’oreillons et de coqueluche aux États-Unis se sont également produites ces dernières années en raison d’un manque de vaccins de base pour les enfants, tandis que les vaccins annuels contre la grippe chez les enfants sont trop faibles, selon le CDC.

Quel est le lien avec Covid-19?

À un niveau plus large, les experts craignent que les hésitations concernant les vaccins puissent également affecter la capacité des États-Unis et d’autres pays à contrôler la pandémie de coronavirus.

Les réponses varient, mais une enquête en ligne menée en mai par l’Associated Press / NORC Center for Public Affairs a révélé que la moitié des Américains refuseraient ou hésiteraient à prendre le vaccin covid-19, tandis qu’une étude du King’s College de Londres trouvé une réponse similaire au Royaume-Uni. En mai, environ un quart de la population française a déclaré qu’elle refuserait de se faire vacciner.

“Il y a beaucoup de gens qui sont très préoccupés par l’injection d’une substance étrangère avec des conservateurs potentiels et des choses comme ça dans le corps, ce qui est très contre nature”, a déclaré le Dr Henry Wu, professeur agrégé de maladies infectieuses à la School of Emory University Medicine à Atlanta, qui n’a pas participé à l’étude.

«L’ironie est que les vaccins sont en fait un moyen d’entraîner votre corps à lutter naturellement contre l’infection», a déclaré Wu, qui dirige le Emory TravelWell Center.

“Les vaccins sont le meilleur moyen de le faire, car imaginez ce qui se passe lorsque vous êtes vraiment malade avec l’un de ces virus et que vous vous retrouvez à l’hôpital avec toutes sortes de choses infusées dans votre corps”, a déclaré Wu.

Les responsables de la santé publique craignent que l’indécision concernant les vaccins n’affecte la volonté des parents de permettre à leurs enfants d’être vaccinés contre le COVID-19 lorsqu’un vaccin sûr et efficace sera disponible.

Parce que les enfants de moins de cinq ans semblent être des porteurs importants, avoir 10 à 100 fois plus de matériel génétique du coronavirus dans leur nez que les enfants plus âgés et les adultes pendant des semaines sans symptômes, éviter un vaccin pourrait avoir des conséquences importantes.

Plus de 900 000 cas de Covid-19 ont été confirmés chez des enfants, selon les chiffres suivis par l’American Academy of Pediatrics.

Comme la plupart des enfants semblent présenter peu ou pas de symptômes, on pense que le nombre de cas chez les enfants est sous-déclaré.

Première utilisation du nouveau modèle

La nouvelle recherche, publiée lundi dans le Journal of Pediatrics, a été dirigée par l’épidémiologiste Tammy Santibanez du Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires du CDC.

Santibáñez et son équipe ont déclaré qu’il s’agissait du premier rapport sur la prévalence des doutes sur le vaccin chez les parents d’enfants âgés de six mois à 17 ans à l’aide d’un module d’enquête développé par le centre.

Les questions ont été conçues pour mesurer les préoccupations concernant tous les types de vaccinations infantiles, et pas seulement le vaccin contre la grippe. L’hésitation à la vaccination était définie comme «l’état mental d’avoir un doute ou une indécision concernant la vaccination».

Les parents qui étaient plus préoccupés par le nombre de vaccins et les effets secondaires étaient plus éduqués et plus susceptibles de dire qu’ils connaissaient personnellement quelqu’un qui avait subi un effet secondaire du vaccin, selon l’étude. Ils étaient également plus susceptibles de dire qu’ils ne considéraient pas le médecin de leur enfant comme «la source d’information la plus fiable sur les vaccins».

Les parents qui hésitent à se faire vacciner étaient également plus susceptibles d’avoir des enfants de moins de six ans ou d’être parents de trois enfants ou plus. Ces parents sont plus susceptibles de s’inquiéter des effets secondaires à long terme des vaccins, selon l’étude.

Cependant, les parents appartenant au groupe de revenu le plus élevé étaient moins susceptibles d’avoir des doutes sur les vaccins ou de s’inquiéter des effets secondaires à long terme.

Les réponses aux préoccupations liées aux vaccins variaient considérablement d’un État à l’autre. Par exemple, seulement 12,9% des parents du Vermont étaient «assez ou très indécis», comparativement à 25,4% au Mississippi.