COVID-19 :

Le CDC recommande de ne pas voyager pour Thanksgiving 0:45

. –– Un tiers des parents pensent que les avantages des réunions de famille de Thanksgiving valent le risque de contracter ou de propager le COVID-19, selon une nouvelle enquête publiée lundi.

Ceci, même lorsque 9 parents sur 10 ont déclaré que les grands-parents étaient présents à leur rassemblement de Thanksgiving. Les personnes âgées sont l’un des groupes les plus à risque d’infections graves au COVID-19. Les résultats de l’enquête sont basés sur les réponses de près de 1 500 parents représentatifs à l’échelle nationale ayant au moins un enfant âgé de 12 ans et moins.

«Notre rapport suggère que si de nombreux enfants ont passé moins de temps avec les membres de leur famille pendant la pandémie, certains parents peuvent avoir du mal à éviter les rassemblements de Noël et à réduire les risques de covid-19», a déclaré Sarah Clark, codirectrice de l’Enquête nationale sur La santé des enfants de l’hôpital pour enfants CS Mott dans la médecine du Michigan.

«Nous savons tous que les grands rassemblements publics comportent de grands risques de propagation du covid-19. Mais les petits rassemblements sociaux informels, où les gens se sentent plus «en sécurité», font également partie de ce qui a alimenté l’émission », a déclaré Clark dans un communiqué.

Plus de la moitié des parents ont estimé qu’il était «très important» que les enfants soient autorisés à voir la famille élargie. Partagez également les traditions familiales pendant les vacances. Et ils ont dit que leurs enfants étaient plus isolés des grands-parents et des autres familles élargies depuis le début de la pandémie.

La fatigue pandémique peut faire partie de la raison pour laquelle 61% des familles qui se réunissent traditionnellement en personne pour les vacances envisagent de le faire à nouveau à Thanksgiving, a déclaré Clark.

Les États-Unis franchissent des étapes mortelles

Alors que les Américains se préparent à célébrer Thanksgiving, le pays atteint des jalons sombres dans la lutte contre le coronavirus.

Plus d’un million de voyageurs aériens en une journée aux États-Unis 0:45

Plus d’un quart de million de personnes sont mortes du covid-19 dans le pays. De plus, les dernières prévisions indiquent que 471 000 Américains mourront du virus d’ici mars. Le nombre de morts est dû à une augmentation massive des infections à coronavirus à travers le pays.

«L’augmentation sans précédent qui se produit est due à une propagation et une infection incontrôlées dans la communauté. Ce qui a surchargé les systèmes de santé dans certains domaines. Et cela finira par consommer la capacité de notre système de santé. Cela peut également réduire la disponibilité des soins dans de nombreux endroits de notre pays », ont averti trois organisations sanitaires et médicales américaines dans un communiqué publié la semaine dernière.

L’American Medical Association, l’American Hospital Association et l’American Nurses Association se sont joints à de nombreux autres experts de la santé pour exhorter les citoyens à réduire les rassemblements traditionnels pour arrêter la propagation du COVID-19.

«Nous –– médecins, infirmières, leaders des hôpitaux et du système de santé et professionnels de la santé publique en première ligne de cette pandémie–– demandons instamment à tout le monde dans tout notre pays de célébrer de manière responsable, de manière réduite qui limite la propagation du virus, pour aider à réduire le risque d’infecter vos amis, votre famille et d’autres personnes que vous aimez », ont-ils déclaré.

La recommandation du CDC sur les rassemblements de Covid-19 et de Thanksgiving

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également exhorté les gens à ne pas voyager pour Thanksgiving. Et, dans ce sens, de ne célébrer qu’avec les membres de leur propre foyer.

«Ce qui est en jeu, c’est une probabilité plus élevée qu’un de vos proches tombe malade. Et puis il est hospitalisé et meurt pendant les vacances », a déclaré le Dr Henry Walke, qui dirige la Division de la préparation et des infections émergentes du CDC.

Même les jeunes revenant de l’université et les membres recrutés qui reviennent pour les vacances devraient être traités comme des porteurs à haut risque du virus, a expliqué Erin Sauber-Schatz, chef du groupe de travail sur l’intervention communautaire et la population critique du CDC.

«Les personnes qui n’ont pas vécu chez vous pendant 14 jours avant la célébration ne doivent pas être considérées comme des membres du ménage. Vous devez donc prendre ces précautions supplémentaires, y compris le port de masques à l’intérieur de votre propre maison », a déclaré Sauber-Schatz.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a exhorté les Américains à considérer les risques extrêmement élevés d’infecter les plus vulnérables.

«Vous regardez votre famille et vous dites: ‘Est-ce que j’ai une personne plus âgée, une personne avec une condition médicale sous-jacente qui pourrait les exposer à un risque plus élevé de conséquences graves si elles sont touchées? Est-ce que je veux prendre ce risque maintenant? », A déclaré Fauci à Chris Cuomo de CNN jeudi dernier.

Certaines familles prendront des précautions contre le covid-19 lors des réunions

L’enquête de Mott a révélé que certains parents prévoyaient de prendre des précautions supplémentaires contre le covid-19, suggérées par des experts, lors de leurs rassemblements de Thanksgiving.

Seuls 18% des parents participant à l’enquête prévoyaient d’impliquer des personnes venant de l’extérieur de l’État.

Zoomez pour supprimer les limites sur les appels vidéo pour Thanksgiving 0:26

Les trois quarts ont déclaré qu’ils essaieraient de limiter les contacts entre leur fils et les clients à haut risque. Parmi eux, des grands-parents plus âgés et des personnes souffrant de problèmes de santé. Pendant ce temps, les deux tiers des parents demanderont aux clients de maintenir leur distanciation sociale.

Cependant, ces bonnes intentions peuvent être difficiles à réaliser avec de jeunes enfants, a averti Clark.

«Il peut être difficile de maintenir une distance entre les enfants et les adultes à haut risque lors d’une visite de plusieurs jours, voire d’un long dîner», a-t-il déclaré.

Clark a recommandé de parler aux enfants à l’avance de l’importance du port de masques, de la distance physique. Gardez également votre voix basse, car chanter ou crier envoie plus de virus dans l’air que de simplement parler.

Pourtant, «les parents doivent être réalistes quant à la possibilité de limiter les contacts. Et réfléchissez soigneusement à l’opportunité de rencontrer ou non en personne des membres de la famille à haut risque », a déclaré Clark.

«La chose la plus sage à faire pour le moment est de simplement partir et de maintenir les retrouvailles au sein de la cellule familiale avec laquelle vous vivez. Ceci, au lieu que des gens de l’extérieur entrent.