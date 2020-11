COVID-19 :

L’état d’alarme rappelle inévitablement mars. Lors de cette apparition de Pedro Sánchez dans laquelle il a déclaré que personne ne pouvait sortir dans la rue sauf dans des cas exceptionnels et que, quand nous ne pouvions toujours pas le savoir, cela durait trois mois. Eh bien, avant le nouvel état d’alerte déclaré par le gouvernement, tout le monde se met la main à la tête … Mais sur Twitter, comme d’habitude, il y a aussi de l’humour.

Et le fait est que s’il y a un réseau social qui se démarque pour commenter, critiquer, juger et faire de l’humour sur toutes les nouvelles, c’est Twitter. Le réseau d’oiseaux essaie toujours de relativiser les problèmes à travers des blagues et des mèmes, car parfois l’humour est la seule chose qui nous permet de nous effacer un instant de la dure réalité.

En peu de temps sur Twitter, des phénomènes tels que les Rois Mages (qui seront quelque peu différents cette année), Noël, Pâques et, étonnamment, Patry Jordán ont été à la mode. Si vous êtes l’une des rares à ignorer encore l’existence de cette jeune femme, nous vous dirons qui elle est: c’est une youtubeuse, une formatrice virtuelle devenue encore plus célèbre pendant l’accouchement. Ils ont tous fait (ou essayé de faire) du sport à la maison avec leurs cours.

Alors les réseaux, toujours en plaisantant et sans intention d’offenser, ont déclaré que le seul bénéficiaire de ce nouvel état d’alerte est Patry Jordán et ont plaisanté sur la façon dont nous vivrons Noël et Pâques cette année.

Twitter tente de prendre l’état d’alarme avec humour

Voici quelques-uns des meilleurs tweets sur Patry Jordán et le reste des conséquences que le nouvel état d’alarme entraînera. Bien sûr, toute la compilation que nous avons faite est plus humoristique qu’informative.

Cette année, les enfants se demanderont comment les sages vont entrer s’il y a un couvre-feu. Que répondez-vous ??? – pablo alvarez (@sussooss) 25 octobre 2020

SPOILER: Parcheesi, Patry Jordan, resistire, applaudissements et un album de Bad Bunny seront bientôt de retour. – dominguezz ۞ (@_domiingueezz) 25 octobre 2020