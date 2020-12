COVID-19 :

10% de la population rurale espagnole est née à l’étranger et, en outre, il est essentiel pour le rajeunissement et la préservation de l’activité dans l’Espagne dépeuplée. C’est l’une des principales conclusions de l’étude «L’immigration dynamise l’Espagne rurale», publiée par le Observatoire social de «la Caixa» et préparé par Luis Camarero, de l’UNED, et Rosario Sampedro, de l’Université de Valladolid

le Observatoire social de «la Caixa» a été présenté ce mercredi en CaixaForum Madrid et il y a eu un débat monographique sur les défis et les opportunités de l’immigration, animé par le journaliste et directeur de l’analyse globale et du développement d’ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, qui a eu la présence du professeur de l’Université d’Alcalá, Olga a chanté.

L’étude, en détail, indique qu’environ 10% des résidents des communes espagnoles de moins de 10 000 habitants sont nés à l’étranger. En outre, les auteurs soulignent que, Dans le groupe entre 20 et 39 ans, le chiffre est d’environ 16%, c’est pourquoi les immigrés rajeunissent l’Espagne rurale. En ce sens, les nouvelles naissances – mères rurales d’origine étrangère ont plus d’enfants que ceux nés en Espagne (1,5 enfant par femme contre 1,2) – et le regroupement familial est un phénomène déterminant dans la future démographie des zones rurales en Espagne.

Selon l’étude, en 2019, un enfant de moins de 13 ans sur cinq dans l’Espagne rurale était l’enfant d’une mère d’origine étrangère, proportion qui passe à un sur quatre dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Radiographie de l’évolution des colons ruraux

Les auteurs réalisent une radiographie de l’évolution des habitants ruraux selon laquelle l’implantation de population étrangère a suivi un processus de diffusion continue d’est en ouest, à partir des enclaves rurales du Régions côtières méditerranéennes, où il a commencé à s’implanter au début du XXIe siècle, vers d’autres régions de l’intérieur, et s’est ouvert à de nouveaux marchés du travail.

Selon le rapport, l’origine géographique et culturelle des nouveaux colons est également variée. Contre l’imaginaire rural de la population immobile, permanent et local, L’Espagne rurale est diversifiée et cosmopolite. Concernant les flux de population, l’étude explique que depuis la fin des années 1990, il y a eu une augmentation notable de la population étrangère qui s’est déplacée vers les communes rurales grâce à exportation de l’agriculture, de la construction, du tourisme et de la demande d’aidants.

Cependant, la crise de 2008 a conduit au dépeuplement des zones rurales en ralentissant l’arrivée des immigrés et même en quittant leur lieu d’origine ou leur milieu urbain. À partir de 2015, les chiffres rebondissent jusqu’à ce qu’en 2017, le solde migratoire redevienne positif grâce à la population d’origine étrangère.

L’impact de la crise économique et Covid-19

En relation avec la crise des coronavirus, Camarero explique qu ‘«en règle générale, les crises économiques n’ont pas été bonnes pour les zones rurales. Le contexte actuel de forte incertitude économique elle peut ralentir l’arrivée de la population de l’étranger et également entraver les processus de regroupement familial.

La baisse de la fécondité typique des périodes de crise s’ajoute à ce scénario de réduction prévisible de la vitalité démographique. Mais les jours de la pandémie nous ont aussi permis de prendre conscience de l’importante contribution que la population étrangère apporte pour garantir la production alimentaire et surtout la vie de nos peuples.

2007: une pénurie d’emplois encore à combler

Le débat a également présenté l’analyse des besoins sociaux de la population immigrée de l’Observatoire social «la Caixa», qui explique comment l’emploi joue un rôle clé dans le projet des familles immigrées (pour leur assurer un gagne-pain et pour dépend du renouvellement des permis pour continuer en Espagne).

La crise de 2007 a provoqué un écart qui n’a pas encore été comblé: 16% des familles immigrées avaient tous leurs membres au chômage pendant les années centrales de la récession (contre 9,5% pour les familles autochtones).

La La précarité de l’emploi punit particulièrement ce groupe qui accumule près du double de l’instabilité de l’emploi (en 2018, 16,8% des familles immigrées vivent dans des ménages dans lesquels tous les salariés ont un contrat temporaire contre 9,1% pour les non-immigrés) et triplent le taux de pauvreté au travail (33,7% vs 10,6% des autochtones la même année).

En outre, le taux de risque de pauvreté des immigrés résidant en Espagne, 46% en 2017, est nettement supérieur à celui enregistré par le même groupe dans l’UE-28 dans son ensemble. Ce n’est qu’en Espagne et en Grèce que les valeurs sont supérieures à 40%. Cependant, par rapport à la population autochtone (18% de risque de pauvreté en 2017), L’Espagne n’est pas le pays avec les plus grandes différences: le contraste entre immigrés et natifs est encore plus grand dans des pays comme Suède, Autriche ou Belgique, dans lequel le risque d’être pauvre triple pour les familles d’origine étrangère.

La situation est pire dans le cas des femmes

La situation est pire, en outre, dans le cas des femmes. Les travailleurs étrangers gagnaient par an, en moyenne, un peu plus de 14 000 euros bruts en 2016, contre près de 27 000 gagnés par les hommes de nationalité espagnole. Les données de l’Enquête sur la structure salariale illustrent clairement le double écart, genre et origine, ce qui conditionne les maigres revenus des immigrantes employées dans notre pays.

De la même manière, le logement est un besoin social que les familles immigrées ont eu du mal à couvrir de manière adéquate, dans un contexte de prix élevés, offre insuffisante sur le marché locatif et absence d’aides publiques efficaces.

La conséquence a été une grande surcharge économique en raison des dépenses qui y sont associées et de l’accès à des maisons avec des conditions de vie pires. Le coût du logement suppose une surcharge pour 49% des immigrés (et 16,8% des natifs), puisqu’ils absorbent plus de 30% de leurs revenus.