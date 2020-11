COVID-19 :

Jusqu’à ce lundi 13 avril, l’état de Floride a maintenu une croissance soutenue du nombre de cas confirmés. Selon le rapport du Florida Department of Health (FHD), 20 601 cas ont déjà été dépassés et l’État a eu plus de sites pour effectuer des tests de diagnostic tout en continuant à resserrer les mesures de contrôle et de prévention.

Désormais, si nous passons en revue en détail les rapports quotidiens du FHD, nous observons des données qui peuvent nous aider à comprendre un peu plus ce nouveau coronavirus. Voici une sélection de 10 questions et réponses sur le COVID-19 en Floride.

Quand le premier cas a-t-il été signalé dans l’État?

Les deux premiers cas ont été signalés le 1er mars et une urgence de santé publique a été immédiatement déclarée dans l’État. Les cas provenaient de résidents des comtés de Hillsborough et de Manatee dans la région de Tampa Bay. Le premier lié à un voyage en Italie.

Combien de tests sont effectués quotidiennement?

Avec l’intégration de nouveaux centres de test dans l’État, principalement dans le sud de la Floride, au cours des sept derniers jours, 11 108 tests ont été effectués par jour en moyenne. Pour référence, dans le rapport de dimanche, 12 388 personnes ont été dépistées. Cette moyenne journalière pourrait augmenter dans les prochains jours avec l’ouverture de nouveaux centres.

Parmi les tests effectués, combien n’ont pas abouti à des cas positifs de COVID-19?

Jusqu’à ce lundi 13 avril, un total de 196 819 tests avaient été rapportés, dont 175 606 négatifs et 20 601 positifs. Cela signifie que 89,20% sont des tests négatifs et 10,47% des tests appliqués ont été positifs pour COVID-19. Les autres sont des tests non concluants ou des résultats en attente.

Quels sont les comtés et les villes avec le plus grand nombre de cas?

Miami-Dade et Broward dans le sud de la Floride sont les comtés avec les cas les plus positifs. Miami-Dade a accumulé 36% des cas de COVID-19 dans l’État ce dimanche, et Broward 15%. En d’autres termes, entre les deux comtés, qui sont voisins, accumulent 51% des cas positifs en Floride. Le comté de Palm Beach suit avec 8%.

Les trois villes avec le plus de cas sont: Miami (Dade), Hollywood (Broward) et Hialeah (Dade). En cliquant ici, vous pouvez voir la carte avec la liste complète des comtés et des villes.

Quelle est la tranche d’âge avec le plus grand nombre de cas?

La fourchette de 45 à 54 ans compte 19% des cas. Il est suivi de la fourchette de 55 à 64 avec 18%. Et la troisième tranche d’âge avec le plus grand nombre de cas est occupée par les tranches de 35 à 44 ans et de 25 à 34 ans avec 15% de positifs pour COVID-19. Il est à noter que les premiers tests appliqués étaient très concentrés sur les personnes de plus de 65 ans car elles constituent le groupe le plus vulnérable de la population.

Qui a été le plus touché par le COVID-19 en Floride, hommes ou femmes?

50% des cas confirmés correspondent aux hommes et 49% aux femmes. 1% n’ont pas identifié leur sexe.

Parmi les cas confirmés jusqu’à présent, combien de personnes ont été hospitalisées?

Sur les 20 601 cas confirmés, 2 694 ont nécessité une hospitalisation, ce qui signifie que 13,08% des cas positifs ont nécessité une hospitalisation. Ce chiffre comprend toute personne qui a été hospitalisée à un moment donné au cours de sa maladie. Il ne reflète pas le nombre de personnes actuellement hospitalisées.

Quel âge ont la plupart des personnes décédées?

Sur les 470 décès jusqu’au bilan de ce lundi 13 avril, 82% ont plus de 65 ans. 11% ont entre 55 et 64 ans et les autres ont moins de cet âge.

Selon les cas confirmés, quelle place occupe la Floride parmi les États avec des cas de COVD-19 aux États-Unis?

Lundi 13 avril, la Floride est le neuvième État avec le plus de cas signalés aux États-Unis:

1.- New York

2.- New Jersey

3.- Massachusetts

4.- Michigan

5.- Californie

6.- Pennsylvanie

7.- Illinois

8.- Louisiane

9.- Floride

Quand le nombre maximal de cas et les besoins médicaux sont-ils attendus en Floride?

Au niveau de l’État, l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington considère que la plus grande demande de ressources hospitalières en Floride atteindra son apogée le 21 avril, 12 jours plus tôt que prévu par cette institution et d’autres dans leurs premières projections. , tel que rapporté par NBC6.

Les modèles sont basés sur des données provenant de zones déjà touchées par le virus, et comment et quand ces zones ont institué des fermetures d’écoles, des fermetures d’entreprises et des distances sociales.

Ils prédisent que la Floride disposera de suffisamment de lits d’hôpitaux dans l’ensemble pour faire face à ce pic, bien qu’elle puisse avoir besoin de 769 lits supplémentaires dans l’unité de soins intensifs.

Cette histoire sera mise à jour quotidiennement avec les données du Florida Department of Health.