COVID-19 :

Situation extrême dans laquelle ils vivent depuis des mois au poste de police Mossos d’Esquadra dans Esplugas de Llobregat (Barcelone). Depuis des décennies, deux cents agents coexistent dans ces établissements alors que leur capacité réelle est bien inférieure. Il y a dix ans, les membres de l’unité ARRO Metro Sud (anti-émeute) ont été affectés à ce centre de police. Il s’agit d’une délocalisation «provisoire» qui s’éternise depuis des années, provoquant un manque d’espace qui a été aggravée par la crise sanitaire de Covid. Maintenant, les mesures de distanciation ne sont pas remplies, le les douches et les espaces communs sont bondés et les frictions et les querelles entre agents se sont multipliées, malgré les plaintes insistantes contre la Generalitat déposées auprès de l’inspection du travail.

«Venir travailler dans ce commissariat de police est un cauchemar quotidien», des policiers qui souffrent quotidiennement de violences à OKDIARIO. surpeuplement qui vit dans le centre de police d’Esplugas de Llobregat. La crise du coronavirus a pleinement affecté ces installations, occupées par un plus de 200 agentss. Les files d’attente dans les douches, les vestiaires bondés sans respecter la distance de sécurité, les salles à manger avec des équipes complètes et un parking rempli de véhicules -polices et privés- sont devenus un casse-tête pour les Mossos qui assurent le service ici.

Il y a dix ans, les installations abritaient temporairement la police anti-émeute de la ARRO Métro Sud. Son emplacement d’origine devait être dans d’autres installations, mais selon les agents, les problèmes ont commencé le jour de l’ouverture: un mauvais calcul de conception a fait que les fourgons ARRO dépassaient la hauteur libre de l’entrée du parking souterrain -le le seul disponible, ils ont donc été temporairement relocalisés à Esplugas de Llobregat jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Dix ans se sont écoulés au cours desquels le personnel de l’ARRO, le Groupe d’enquête et les agents de la sécurité citoyenne de Mossos coexistent dans ces locaux de police saturés. Mais l’arrivée de la pandémie est celle qui a pris fin rendre la situation intenable. «La Generalitat réglemente l’occupation des espaces publics et des commerces avec des restrictions, mais rien n’est accompli ici», Expliquent-ils à OKDIARIO.

Combats et peur atroce de la contagion

Le résultat: peur de l’infection, combats Parmi les partenaires et friction constante dans les parties communes du bâtiment. Ils savent, expliquent-ils, qu’ils jouent beaucoup. Personne ne veut rentrer à la maison infecté et transmettez la maladie à votre famille. Beaucoup craignent pour leurs aînés, leurs parents ou leurs grands-parents, que certains ont renoncé à voir par précaution.

Il existe plusieurs plates-formes syndicales des Mossos qui ont informé leurs supérieurs de la situation, sans qu’aucune solution n’ait été mise en œuvre jusqu’à présent. En effet, comme documenté par OKDIARIO, des plaintes ont également été déposées contre le Département de l’Intérieur de la Generalitat devant l’Inspection du Travail par l’association SAP-Fepol.

Plainte déposée par SAP-Fepol devant l’Inspection du travail.

Ce document prouve la pénurie de douches: il y a 6 stands et pendant les périodes d’activité ils peuvent rejoindre entre 70 et 80 agents. Une situation similaire existe dans la zone des vestiaires, avec 210 casiers placés dans un espace de 110 mètres carrés. Moins d’un demi-mètre pour chaque casier (il n’y en a que 9 qui ne sont pas utilisés), ce qui fait que ni les distances ne sont respectées ni que tous les vêtements sont inclus dans chaque placard.

Image de l’état des vestiaires présentée dans la plainte à l’inspection du travail.

La surpopulation est visible dans les plaintes déposées jusqu’à présent, qui n’ont pas encore reçu de réponse. Par le Département de l’intérieur, qui connaît le problème en profondeur après des années de plaintes, aucune solution n’a été proposée certains tels que rapportés par les agents concernés.

Le poste de police n’est pas seulement bondé de monde, mais aussi de véhicules. Les fourgons ARRO restent dans un parking ouvertou, à l’extérieur, ils sont donc également exposés au vandalisme. C’est arrivé il y a à peine deux ans, quand un artiste de graffiti Il est entré sur le site et a peint certains des véhicules. L’image est devenue virale comme signe du peu de protection qu’offre ce centre bondé.

Un graffeur peignant sur un van ARRO à Esplugas de Llobregat.

Selon les agents, ils sont conscients que l’AENA a cédé des installations à la Generalitat pour relocaliser ces agents ARRO et ainsi résoudre le surpeuplement. Cependant, il n’y a pas de projet de construction pour l’adapter et les y transférer. “Il y a de l’argent ici pour beaucoup de choses, mais pour la sécurité et le bien-être du travail des Mossos, on voit que non”, dénoncent-ils OKDIARIO.