. – Douze résidents d’une maison de soins infirmiers du nord de la Californie sont décédés du COVID-19, a annoncé l’établissement cette semaine.

Le centre de santé et de réadaptation Gilroy a déclaré jeudi dans un communiqué que 75 résidents et 54 employés avaient été testés positifs pour le virus au cours de la pandémie de covid-19. Depuis, 63 résidents et 53 employés se sont rétablis, a-t-il déclaré.

Le communiqué de presse n’indique pas clairement quand les infections et les décès sont survenus.

“Pour ajouter un niveau supplémentaire de protection, nous nous engageons à tester tous les résidents et le personnel de tous les établissements en collaboration avec les services de santé publique locaux”, a déclaré le centre dans un communiqué.

«Nous comprenons l’importance de connaître le statut de nos résidents, employés et fournisseurs de soins de santé essentiels. Dans ce nouveau monde de covid-19, soyez assuré que nous traitons et réagissons de manière agressive aux expositions potentielles de la communauté en testant régulièrement tous nos résidents et notre personnel jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible. ou les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent le contraire.

Depuis le début de la pandémie de covid-19, elle a eu un coût dévastateur pour les résidents des foyers de soins, avec des installations à travers le pays devenant des points chauds pour le virus et signalant des dizaines de décès et d’infections.

Éclosions de Covid-19 aux États-Unis

Certains responsables de la santé publique ont, ces derniers jours, tiré la sonnette d’alarme sur les infections dans d’autres établissements.

Dans l’État de Washington, les responsables de la santé du comté de Whatcom ont annoncé une épidémie parmi les résidents et le personnel de l’établissement de soins infirmiers Highland Health and Rehabilitation qui a commencé à la mi-septembre.

Au moins 37 résidents ont été testés positifs, dont 10 sont décédés, ont déclaré des responsables de la santé dans un communiqué de presse du 9 octobre. 17 membres du personnel ont également été infectés, ont déclaré des responsables de la santé.

Dans le Minnesota, la Garde nationale de l’État a été appelée pour aider à lutter contre deux épidémies de covid-19 dans les maisons de soins infirmiers, a rapporté la filiale de CNN KQDS. Dans un communiqué publié sur Facebook la semaine dernière, le centre de santé et de réadaptation Guardian Angels a déclaré que la garde nationale fournirait une “assistance en personnel”.

Le Sacred Heart Care Center, le deuxième établissement à recevoir une assistance, a déclaré dans un autre communiqué qu’il interdisait les visites, à quelques exceptions près, et effectuait des tests hebdomadaires de covid-19 pour tout le personnel, entre autres efforts.

En Virginie

Les responsables de la santé en Virginie ont déclaré cette semaine que quatre personnes étaient décédées et que plus de 80 avaient été testées positives au COVID-19 dans une communauté de retraités du comté de Chesterfield, selon l’affilié de CNN, WTVR.

“VDH a fourni des recommandations de contrôle des infections, effectué une visite sur place et régulièrement surveillé l’installation depuis qu’il a appris”, a déclaré Brookie Crawford du département d’État de la Santé à la station de nouvelles. “L’établissement continue également de mener des tests supplémentaires.”

Et dans le Connecticut, les responsables de la santé surveillaient les épidémies dans une maison de soins infirmiers et un établissement de vie assistée, a rapporté l’affilié de CNN, WTIC. Dans l’établissement de soins infirmiers, au moins 22 résidents ont été testés positifs, a rapporté le membre.

– Sarah Moon de CNN a contribué à ce rapport.