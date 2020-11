COVID-19 :

Le gouvernement de Mexico a détaillé que 143740 tests COVID-19 ont été effectués jusqu’à présent dans des kiosques

le Gouvernement de Mexico a rapporté que de la 158 quartiers de soins prioritaires pour la détection et l’isolement des cas positifs COVID-19[feminine, à partir de ce lundi 13 nouvelles colonies seront incorporées pour remplacer 13 autres qui ont réussi à réduire le nombre de cas actifs.

Il a rappelé à la population que dans ces zones installent kiosques de santé, centres médicaux où des conseils médicaux sont fournis, s’applique test COVID-19 gratuit, surveille les personnes atteintes de la maladie, renforce et supervise les mesures de santé magasins Oui transport public.

Il a détaillé que ces dernières semaines, le programme de 158 quartiers prioritaires a été renforcé avec l’augmentation de la prise de tests et l’amélioration des délais de livraison des résultats et la délocalisation des kiosques vers des zones de plus grande demande si nécessaire.

Il a également expliqué que les visites de maison en maison étaient accrues pour identifier les personnes présentant des symptômes et une attention centrée sur les points de la congrégation.

colonies-soins primaires-cdmx

«Ces mesures visent à élargir la prise en charge territoriale, à identifier et à isoler un plus grand nombre de cas. De même, la continuité du soutien économique, alimentaire et médical est garantie pour réduire la chaîne des infections et éviter une augmentation du taux d’occupation des hôpitaux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a référé que dans les 158 quartiers faisant partie du programme d’attention prioritaire, un total de mille 566 cas actifs, qui représentent 32 pour cent du total des cas positifs à Mexico.

Le gouvernement de la capitale a répertorié les nouvelles colonies qui rejoignent le programme:

Lomas de Chamontoya, Álvaro Obregón; Alfonso XIII, Álvaro Obregón; Olivar del Conde 2e section I, Álvaro Obregón; La Raza, Azcapotzalco; San Miguel Amantla (PBLO), Azcapotzalco; Nonoalco, Benito Juárez; Adolfo Ruiz Cortines I, Coyoacán; Médecins I, Cuauhtémoc; Juárez, Cuauhtémoc; Nouveau Tenochtitlan, Gustavo a. Journal; Les parents, La Magdalena Contreras; Tlalcoligia, Tlalpan et Pedregal de Sta. Úrsula Xitla, Tlalpan.

D’un autre côté, il a rapporté que les colonies n’appartiendront plus au programme sont:

El Rosario B (U Hab), Azcapotzalco; Pedregal de Sto. Dimanche V, Coyoacán; Pedregal de Sto. Dimanche VII, Coyoacán; Lomas de Memetla, Cuajimalpa de Morelos; Centre IV, Cuauhtémoc; Ancien Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc; Las Peñas I, Iztapalapa; San Antonio (BARR), Iztapalapa; Valle De San Lorenzo I, Iztapalapa; La Carbonera, La Magdalena Contreras; San Marcos (AMPL), Xochimilco; San Lucas Xochimanca (PBLO), Xochimilco et Santa Cruz Acalpixca (PBLO), Xochimilco.

Il a rapporté que 143740 tests COVID-19 ont été réalisés à ce jour aux kiosques; 349975 visites médicales à domicile; et il a été fourni orientation à 531 mille 831 personnes.

conseillé prendre des précautions de santé extrêmes en quittant la maison, puisque ce sont des zones de forte contagion par COVID-19[feminine.

Il a détaillé que le personnel de la Secrétaire du gouvernement a une proximité avec marchands d’aliments préparés sur la voie publique afin d’éviter leur installation.

Il a ajouté qu’en cas de présentation de symptômes de COVID-19[feminine doit être aller au kiosque ou au centre de santé le plus proche pour appliquer le test et recevoir un soutien financier.

Il a indiqué que cela renforce les actions de santé, où le personnel du ministère de la Santé et de la Direction générale de la participation citoyenne se rend dans les foyers pour fournir des informations et des conseils sur la COVID-19[feminine.

«Il est rappelé à la population en général que Mexico est au feu orange avec alerte, nous ne devons donc pas baisser la garde et continuer à mettre en œuvre les mesures suivantes: utilisation rigoureuse des masques faciaux; lavage fréquent des mains; utilisation d’un gel antibactérien à 70 pour cent d’alcool; et gardez une distance saine », a-t-il demandé.

Enfin, je recommande que si vous présentez des symptômes ou avez été en contact avec quelqu’un qui a COVID-19[feminine, vous devez envoyer un SMS avec le mot COVID-19 au 51515 ou appeler Locatel au 55 5658-1111.

Avec des informations de López Dóriga Digital