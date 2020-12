COVID-19 :

Le GCDMX intègre cette semaine 14 nouveaux quartiers au programme Attention prioritaire, en remplaçant 14 autres qui ont diminué le nombre de cas actifs

le Gouvernement de Mexico a rapporté que cette semaine, il a ajouté 30 hôpitaux dans le Secrétaire de Santé proposer des tests rapides aux personnes présentant des symptômes de COVID-19[feminine afin de renforcer l’attention dans colonies de soins prioritaires.

Il a indiqué que cela facilite ainsi l’accès à la population générale et aux résidents des quartiers de soins prioritaires à travers 230 points répartis dans 117 centres de santé, 33 kiosques de santé dans les quartiers de soins prioritaires, 50 macros et 30 hôpitaux dans le réseau du ministère de la Santé de la capitale qui sont incorporés cette semaine.

Il a expliqué que les 230 points sont disponibles tests antigéniques rapides, qui ont résultats en 20 minutes.

Le gouvernement de la capitale a rappelé son objectif d’appliquer 20 000 tests quotidiens pour détecter et isoler la plus grande quantité de cas positifset assurer un suivi médical, un soutien financier et alimentaire, à travers le programme Maisons responsables et protégées.

“Pour assurer la collaboration des citoyens, ils rejoindront les comités de participation communautaire et les voisins du Défi Zéro Contagion, pour collaborer à la supervision des mesures sanitaires et aux soins de santé de ceux qui vivent dans leurs quartiers”, a-t-il ajouté. .

Il a rapporté qu’il maintient l’attention sur 200 colonies de soins prioritaires, qui enregistrent un total de 5 mille 829 cas actifs, qui représentent 38 pour cent du total des cas positifs à Mexico.

Les 200 quartiers qui font partie du programme de soins prioritaires sont détaillés ci-dessous:

bulletin-711-somme-capital-gouvernement-30-hôpitaux-pour-effectuer-des-tests-rapides-covid-19-sur-un-total-de-230-points

Cette semaine les colonies suivantes rejoignent le programme:

Présidents, Álvaro Obregón; Corpus Christy, Álvaro Obregón; Lomas de Becerra, Álvaro Obregón; Pedregal de Sto. Domingo, Coyoacán; San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero; La Pradera, Gustavo A. Madero; Lomas de San Bernabé, Magdalena Contreras; Las Cruces, Magdalena Contreras; Agrícola Metropolitana, Tláhuac; Jaime Torres Bodet, Tláhuac; Selene 1ère section, Tláhuac; Selene, Tláhuac; Unités de logement de Santa Ana Poniente I, Tláhuac et Tepepan, Xochimilco.

D’autre part, les colonies qui n’appartiendront plus au programme sont:

Première victoire, Álvaro Obregón; Golondrinas première section Álvaro Óbregon; Lomas de Capula, Álvaro Óbregon; Minas de Cristo, Álvaro Óbregon; Colinas del Sur, Álvaro Obregón; Molino de Santo Domingo, Álvaro Obregón; Del Valle VII, Benito Juárez; Enfants héros de Chapultepec, Benito Juárez; Narvarte V, Benito Juárez; Ramos Millán bramadero II, Iztacalco; Pantitlán IV, Iztacalco; Agrícola Oriental II, Iztacalco; Le tournage, Iztapalapa; Romero Rubio, Venustiano Carranza.

Il a également recommandé que les habitants de ces quartiers restent à la maison et s’il y a un besoin de sortir, que ce soit dans des espaces ouverts, avec un usage rigoureux des masques faciaux, de garder le Sana Distance et de se laver les mains.

Il a demandé d’éviter les espaces fermés avec peu de ventilation, les endroits bondés et les contacts sans distance saine; ne pas organiser de fêtes ou de rassemblements en famille ou entre amis et en cas de COVID-19[feminine se rendre au kiosque ou au centre de santé le plus proche pour passer le test et recevoir une aide financière et alimentaire

En outre, il a précisé que 93294 tests rapides de COVID-19[feminine dans les kiosques et les macros kiosques, dont 20,9 pour cent ont été positifs; 407 000 710 visites médicales à domicile ont été effectuées; et des conseils ont été fournis à 677 958 personnes.

Enfin, il a rappelé à la population que Mexico se trouve Feu de signalisation orange épidémiologique sur alerte de limite de lumière rougePar conséquent, vous ne devez pas baisser votre garde et continuer à mettre en œuvre les mesures sanitaires recommandées.

Avec des informations de López-Dóriga Digital