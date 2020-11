COVID-19 :

La deuxième vague de covid-19 Il est arrivé en vigueur en Espagne avec de nouvelles restrictions d’activité pour tenter de contenir la pandémie de covid-19. Dans le contexte économique, les grands perdants sont encore une fois les entreprises auxquelles le gouvernement a donné l’opportunité de bénéficier d’une extension des Dossiers de Régulation de l’Emploi Temporaire (ERTE), qui ont été acceptés autour de 150 000 entreprises et dont environ 700 000 employés seront concernés.

Selon les données qu’OKDIARIO a pu apprendre grâce au Syndicat central indépendant et fonctionnaires (CSIF), «Ce sont les données qui ont été enregistrées à partir des demandes collectées jusqu’au 20 octobre dernier, date que l’Exécutif a fixée pour que les entreprises puissent demander l’extension de l’ERTE. Cependant, le nombre pourrait être encore plus élevé car certaines candidatures peuvent manquer pour être intégrées dans les systèmes informatiques du Service public de l’emploi de l’Etat (SEPE) ».

Ces nouveaux ERTE apprécieront Exemptions de frais, applicable aussi bien aux travailleurs qui restent dans l’ERTE qu’à ceux qui partent, 85% pour chaque mois de la période d’octobre 2020 à janvier 2021 dans le cas où l’entreprise comptait moins de 50 salariés au 29 février de cette année, et 75% si elle comptait plus de 50 salariés. Ces exemptions comprises entre 75% et 85% Elles peuvent également s’appliquer aux entreprises qui passent d’une ERTE de force majeure due à un covid à l’une des causes économiques, techniques, organisationnelles et de production (ETOP) dont l’activité est classée dans l’un des secteurs inclus dans la norme.

Ce même jeudi, le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a affirmé que le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives à ERTE dans différents secteurs pour faire face à l’impact de la crise des coronavirus, malgré l’avertissement du gouverneur de la Banque d’Espagne concernant l’augmentation des dépenses avec des ressources limitées. “Il est vrai qu’à partir de maintenant nous avons des restrictions, mais nous avons la possibilité d’empêcher ERTE”, at-il souligné après avoir déclaré que la semaine prochaine, on saura combien d’entreprises adhèrent à cette aide.

Nouveaux effondrements

Si les bureaux du SEPE sont également confrontés à une deuxième vague en raison de l’augmentation des cas de covid-19 et des nouvelles limitations de l’activité pour de nombreuses entreprises, leur situation est à nouveau préoccupante, avec retards dans le versement de la prestation et finalisation des rendez-vous précédents au moins jusqu’en janvier prochain.

Ainsi, les entreprises disposaient de 20 jours (à compter de l’approbation de l’extension ERTE jusqu’au 31 janvier prochain) pour présenter la nouvelle demande collective, qui doit collecter quels travailleurs sont encore en ERTE et si elle est à temps plein ou partiel. Dans cette situation, vous devez ajouter le manque de personnel dans les bureaux SEPE, qui continuent d’exiger de l’exécutif la nécessité d’intégrer davantage d’employés à son personnel.

Au Central Sindical Independiente y de Civil Servants (CSIF), ils ont exigé à de nombreuses reprises que le gouvernement renforcer la main-d’œuvre avec jusqu’à 3 200 nouveaux employés. «Les administrations publiques doivent être l’un des piliers de la reconstruction du pays, également à travers la création d’emplois de qualité et le renforcement des services que reçoivent les citoyens», soulignent-ils du CSIF.

Les organisations syndicales dénoncent qu’il faut aussi prendre en compte que cette deuxième vague “Prenez épuisé” le personnel du SEPE, malgré avoir été renforcée ces derniers mois. Les travailleurs des bureaux de l’emploi ont regretté la décision de l’administration de ne pas les prendre en compte et que dans l’extension de l’ERTE les données ne seront pas mises à jour automatiquement.