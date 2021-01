COVID-19 :

Le coronavirus a frappé pratiquement tous les coins de la planète. Un des pays où ses effets sont le plus remarqués, c’est le Mexique, qui est le treizième qui enregistre le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès dus à l’agent pathogène.

Sa propagation rapide affecte de nombreux citoyens. L’un d’eux est José Martín Chávez Enríquez, dont le cas est devenu connu grâce à une interview dans le journal Milenio. C’est un homme qui a perdu 16 proches à cause du coronavirus après avoir assisté aux funérailles d’un oncle éloigné, est également mort précisément à cause du COVID-19.

“Je n’ai même pas eu le temps de pleurer, Je suis comme stupéfait. Ma mère est décédée avant-hier, mon père est toujours malade à la maison et ma sœur a déjà réussi à s’en sortir. Je ne sais pas où j’ai la force de continuer “A expliqué Chávez Enríquez.

Infecté à l’enterrement

L’enterrement a eu lieu dans le commune de Cuautitlán Izcalli. Là, ses proches ont été infectés après avoir été exposés à la maladie: “Le virus a balayé, anéanti presque toute la famille, ils tombaient malades et mouraient. Ma mère de 62 ans était au lit, mais elle est devenue sérieuse et j’ai dû l’emmener à l’hôpital Vicente Villada et elle n’a pas survécu. Je l’ai incinérée et j’ai ses restes à la maison parce que je n’ai même pas eu le temps d’aller au panthéon. “

Pour pouvoir faire face aux frais médicaux, d’oxygène et de médicaments de vos proches, a dû utiliser une partie de ses économies, comme détaillé dans le journal: “J’ai dépensé environ 80 000 pesos. Mes autres parents ont dépensé environ 200 000 pesos. “

Occupation des lits, 60%

Actuellement, Le Mexique a signalé plus de 1,8 million d’infections. Concernant la pression hospitalière, l’occupation nationale des lits est de 60%. Les zones les plus touchées sont Mexico (89%) et Guanajuato et l’État du Mexique (86%).