Il y a deux jours, l’euphorie et l’espoir ont grandi dans le monde après la nouvelle que le vaccin de la société pharmaceutique Pfizer était efficace à 90%. Maintenant La Russie fait de même en annonçant que le sien, appelé Spoutnik V, est meilleur et offre une efficacité de 92%.

Les premiers résultats ont été publiés par le CCentre national de recherche en épidémiologie et Microbiologie Nikolai Gamaleya, l’organisme qui a mis au point le médicament et qui relève du ministère russe de la Santé.

«La première analyse des données provisoires du Vaccin Spoutnik V des essais cliniques de phase III du Covid-19 en Fédération de Russie ont montré une efficacité de 92% », a assuré le compte officiel du vaccin sur Twitter (@sputnikvaccine).

«Le caractère unique du vaccin russe réside dans l’utilisation de deux vecteurs adénoviraux humains différents qui permettent fournir une forte réponse immunitaire et durable après la deuxième injection », ajoutent-ils.

Dans un communiqué, le Centre Gamaleya a souligné que le vaccin contre le coronavirus Spoutnik V a montré une “efficacité élevée” dans les essais. “La confirmation est basée sur les premières données préliminaires de la troisième phase d’essais cliniques en double aveugle, randomisés et contrôlés par placebo avec 40 000 volontaires”, a-t-il déclaré.

Le Centre Gamaleya a expliqué que les essais ont évalué l’efficacité de Spoutnik chez «plus de 16 000 volontaires» qui ont reçu le vaccin ou le placebo 21 jours après la première injection. “À la suite de l’analyse statistique des cas confirmés de coronavirus, la différence de cas entre les individus vaccinés et ceux qui ont reçu le placebo indique que le vaccin Spoutnik V avait un taux d’efficacité de 92% après la deuxième dose”, a-t-il noté.

Le Centre Gamaleya a expliqué que les données seront publiées par ses chercheurs dans une publication médicale spécialisée après une évaluation indépendante par des épidémiologistes experts.

«Au 11 novembre, aucun effet indésirable inattendu n’a été identifié dans le cadre de l’enquête. Certains de ces vaccinés ont eu des incidents indésirables mineurs de courte durée tels que des douleurs au site d’injection et des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, faiblesse, fatigue et maux de tête », a déclaré le centre qui développe le vaccin russe.

En ce sens, il a souligné que la sécurité du vaccin russe “est constamment évaluée”, avec une analyse par le Comité de surveillance indépendant, composé de plusieurs scientifiques russes éminents.

Le vaccin Spoutnik V, financé par le Fonds d’investissement direct russe (FIDR), se compose de deux éléments: le premier est basé sur l’adénovirus humain de type 26 et le second est basé sur l’adénovirus humain recombinant de type 5. Le vaccin est administré deux fois, dans un intervalle d’au moins 21 jours.

Le vaccin Pfizer

Un mariage allemand d’humbles origines turques est à l’origine de la nouvelle du vaccin contre le coronavirus, qui a surpris le monde avec une efficacité supposée de 90%, jusqu’à ce que le prix des marchés mondiaux monte en flèche. Ugur Sahin et Özlem Türezi sont les fondateurs de BionTech, la biotech allemande alliée au géant pharmaceutique Pfizer, qui ont dédié leur vit pour utiliser le système immunitaire en tant qu’allié contre le cancer et qui constituent désormais le double chiffre derrière un médicament qui a fait naître l’espoir sur toute la planète après plusieurs mois de pandémie, comme le rapporte ..

Issu de racines modestes et fils d’un travailleur immigré turc dans une usine Ford à Cologne, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, fait désormais partie des 100 Allemands les plus riches du monde, avec sa femme et membre du conseil d’administration Özlem Türeci, 53 ans, selon l’hebdomadaire Welt am Sonntag. La valeur marchande de BioNTech, que le couple a fondée et est actuellement cotée au Nasdaq, avait grimpé à 21 milliards de dollars (plus de 17,7 milliards d’euros) à la fin de vendredi, contre 4,6 milliards de dollars (environ 3,9 milliards de dollars). euros) d’il y a un an.

«Malgré ses réalisations, Sahin n’a jamais cessé d’être incroyablement humble et sympathique», déclare Matthias Kromayer, membre du conseil d’administration de la société de capital-risque MIG AG, dont les fonds ont soutenu BioNTech depuis sa création en 2008 et donne une image en gros plan de Sahin, qui, dit-il, avait l’habitude d’aller à des réunions d’affaires en jean, en sac à dos et en casque de vélo.