À partir de cette semaine, 20 colonies sont incorporées pour remplacer 20 autres qui ont réussi à réduire le nombre de cas actifs dans CDMX

Pour renforcer le programme territorial de détection et d’isolement des cas positifs de COVID-19, le Gouvernement de Mexico a informé que mercredi prochain il permettra à 26 macros kiosques au programme de 158 colonies d’attention prioritaire.

Il a précisé que 12 macros kiosques seront situés dans les gares de la Système de transport collectif Metro et les points de plus grande affluence, et 14 dans les esplanades de l’hôtel de ville.

«Le nombre de tests quotidiens disponibles sera augmenté pour passer de 5 000 par jour en ambulatoire à 10 000 par jour (70% d’antigènes et 30% de CRP)», a-t-il détaillé dans un communiqué.

Il a indiqué que le but est de progresser rapidement dans l’identification des positifs et leur isolement, d’accroître l’attention portée à la population grâce à des conseils médicaux, à l’application de tests gratuits de COVID-19[feminine, suivre les personnes atteintes de la maladie et superviser les mesures sanitaires dans les commerces et les transports publics.

Ce qui suit est le emplacement des bornes macro qui offrira des soins à la population générale:

Il a également signalé que l’attention continue à 158 quartiers d’attention prioritaire, qui enregistrent un total de 1475 cas actifs, qui représentent 33 pour cent du total des cas positifs dans le Mexico et 58 pour cent, compte tenu des cas de ses colonies voisines.

Fait savoir que à partir de cette semaine, 20 colonies sont incorporées pour remplacer 20 autres qui a réussi à réduire le nombre de cas actifs.

le nouvelles colonies rejoignant le programme cette semaine sont les suivants:

Jalalpa, Álvaro Obregón; Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; Portales III, Benito Juárez; Indépendance, Benito Juárez; Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez; Nativitas, Benito Juárez; San Pedro de Los Pinos, Benito Juárez; Narvarte V, Benito Juárez; Guerrero III, Cuauhtémoc; San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc; Centre IV, Cuauhtémoc; Ancien Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc; Obrera I, Cuauhtémoc; Santa María la Ribera I, Cuauhtémoc; Transit, Cuauhtémoc; Médecins II, Cuauhtémoc; Nonoalco Tlatelolco, Cuauhtémoc; Nonoalco Tlatelolco, Cuauhtémoc; Roma Sur, Cuauhtémoc et Buenavista II, Cuauhtémoc

D’autre part, les colonies qui n’appartiendront plus au programme sont les suivants:

Ancienne Hacienda Coapa, Coyoacán; Prado Churubusco, Coyoacán; San Miguel, Iztapalapa; Santa Martha Acatitla, Iztapalapa; La Joya, Gustavo A. Madero; Progrès national II, Gustavo A. Madero; CTM Atzacoalco, Gustavo A. Madero; Loma de la Palma, Gustavo A. Madero; Nueva Atzacoalco III, Gustavo A. Madero; San Juan de Aragón 1ère section, Gustavo A. Madero; San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras; Daniel Garza, Miguel Hidalgo; Santa Cecilia, Tláhuac; Agrícola Metropolitana, Tláhuac; Quiahuatla, Tláhuac; San Andrés Mixquic, Tláhuac; San José, Tláhuac et La Conchita I, Tláhuac.

