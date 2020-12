COVID-19 :

WASHINGTON – 2020, qui n’est pas encore terminée, est la pire de l’histoire, une année sur laquelle personne ne voudrait revenir, selon le magazine américain Time, qui consacre sa couverture à ces douze mois fatidiques.

«2020 nous a mis à l’épreuve au-delà de tout autre. Où allons-nous aller après ça?», Est le message que le prestigieux magazine a lancé en couverture, publié sur les réseaux sociaux, où le chiffre 2020 apparaît barré d’un Croix.

«Il y a eu des années pires dans l’histoire des États-Unis et certainement des années pires dans l’histoire du monde, mais la plupart d’entre nous qui vivent aujourd’hui n’avons rien vu de tel», dit la publication.

Le magazine dit que nous devrions avoir plus de 100 ans pour “nous souvenir de la dévastation de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe de 1918; environ 90 pour avoir une idée de la privation économique causée par la Grande Dépression; et environ 80 pour préserver tout souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs. “

Le reste de la population, en dessous de cet âge, «nous n’avons pas été formés pour cela: pour la récurrence de catastrophes naturelles qui confirment combien nous avons trahi la nature, pour une élection contestée (aux États-Unis) sur la base de la fantaisie; pour un virus qui pourrait provenir d’une seule chauve-souris pour changer la vie de pratiquement tout le monde sur la planète et mettre fin à la vie d’environ 1,5 million de personnes dans le monde », dit-il.

La nouvelle édition de Time cite dans une vidéo intitulée “En mémoire de 2020” d’autres pertes que l’humanité a subies cette année: la mort du basketteur américain Kobe Bryant et du footballeur argentin Diego Armando Maradona.

Pendant ce temps, plusieurs pays d’Europe font avancer leur plan pour commencer la distribution du vaccin tant attendu.

Il rappelle également les jeux des acteurs Jerry Stiller, Sean Connery et Olivia de Havilland; le sculpteur d’origine bulgare Christo ou les chanteurs country Kenny Rogers et le rock and roll Little Richard, ainsi que le compositeur Ennio Morricone, entre autres

Il consacre également des images à la lutte déclenchée aux États-Unis à travers le mouvement «Black Lives Matter», après la mort de citoyens noirs par la violence policière.