COVID-19 :

NEW YORK – Cette année a été la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, avec un nombre de morts sans précédent de plus de 3.000.000, principalement dû à la pandémie de coronavirus qui a tué près de 320000 Américains.

Les données définitives sur la mortalité pour cette année ne seront pas disponibles avant des mois, mais les données préliminaires indiquent que les États-Unis sont sur la bonne voie pour voir plus de 3,2 millions de décès cette année – au moins 400000 de plus qu’en 2019.

Les décès aux États-Unis augmentent chaque année, donc une augmentation annuelle est toujours attendue, mais les chiffres de 2020 signifient une augmentation d’une année à l’autre d’environ 15% ou plus.

Considéré comme un pourcentage d’augmentation, il marquerait le plus grand bond en un an depuis 1918, lorsque des dizaines de milliers de soldats américains sont morts pendant la Première Guerre mondiale et des centaines de milliers d’autres sont morts d’une pandémie de grippe.

Les décès ont augmenté de 46% cette année-là, par rapport à 1917.

Le taux de mortalité global du pays a quelque peu baissé en 2019, en raison de la réduction des décès dus aux maladies cardiaques et au cancer.

Les médecins disent que le virus peut avoir un impact si grave sur les poumons que certains patients souffrant de complications graves auront besoin d’une greffe à long terme pour survivre.

En outre, l’espérance de vie a augmenté de plusieurs semaines l’année dernière pour la deuxième année consécutive, selon les données des certificats de décès publiés mardi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Pendant ce temps, les décès dus à des surdoses de drogue ont empiré.

Même avant que le coronavirus ne frappe, les États-Unis étaient au milieu de l’épidémie de surdose de drogue la plus meurtrière de son histoire.

Les données pour l’ensemble de 2020 ne sont pas encore disponibles, mais la semaine dernière, le CDC a signalé plus de 81000 décès par surdose au cours des 12 mois se terminant en mai – le nombre le plus élevé jamais enregistré sur une période de 12 mois.

Les experts estiment qu’un des facteurs pourrait avoir été la perturbation par la pandémie des services de traitement et de rétablissement en personne.

Un plus grand nombre de personnes sont également plus susceptibles d’avoir consommé des drogues seules, sans le bénéfice d’un ami ou d’un membre de la famille qui pourrait les aider à inverser une surdose.