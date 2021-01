COVID-19 :

La surmortalité en Espagne en 2020 était de 70703 décès de plus que prévu, selon les données fournies par le Système de surveillance quotidienne de la mortalité (MoMo) de l’Institut de santé Carlos III.

De ces morts, 44599 ont eu lieu entre le 10 mars et le 9 mai, coïncidant avec la première vague, ce qui signifie un excédent de 66,9 pour cent. La deuxième période couvre du 20 juillet au 20 décembre, et l’augmentation s’établit à 26104 décès, un excès de 16,6%.

3929 enregistrements civils

Au premier cycle, plus de femmes que d’hommes ont perdu la vie (72% et 67%, respectivement). Sur les tranches d’âge, ils ont donné plus chez les plus de 78 ans (78%), suivi par groupe entre 65 et 74 ans (58%).

Quelque chose de similaire s’est produit dans la deuxième phase. L’excès était plus élevé chez eux que chez eux (21% contre 19%) et cela s’est produit principalement dans le plus de 74 ans (19%).

Pour effectuer ces calculs, le MoMo s’appuie sur des informations de mortalité toutes causes obtenu quotidiennement auprès de 3 929 registres d’état civil informatisés du ministère de la Justice correspondant à 93 pour cent de la population. Une fois les données obtenues, les estimations sont calculées par modèles restrictifs de moyennes historiques basés sur la mortalité au cours des 10 dernières années.

Le MoMoCalor

Il y a aussi un autre outil pour le mesurer: MoMoHeat. Cet instrument a signalé une surmortalité de 5 206 décès, dont seulement 1 875 sont liés à des températures élevées.

“Dans le contexte de la pandémie COVID-19 il est raisonnable de supposer que le reste de la surmortalité identifié par MoMoCalor pourrait être attribué à des causes autres que la surchauffe, comme l’infection directe par COVID-19, la mortalité indirecte de la pandémie dans ses aspects sanitaires, sociaux ou autres, ainsi que toute autre cause de décès “dit le rapport.