COVID-19 :

Le 31 janvier 2020, le premier cas de Covid-19 a été détecté en Espagne. Près d’un mois plus tard, le 26 février, le virus a atteint l’Andalousie. 321 jours se sont écoulés depuis, et il y a encore 21 communes dans la communauté qui n’a enregistré aucun patient positif.

Ce sont les “ galias ” de l’Andalousie, des bastions qui ont réussi à rester immunisé contre la pandémie alors que nous sommes sur le point d’atteindre un an depuis qu’un touriste allemand de La Gomera était notre patient zéro.

La province de Almeria C’est, avec dix, celle qui accumule le plus de communes exemptes de coronavirus. Suis-le Huelva, avec cinq; Malaga, avec trois; Grenade, avec deux; et Séville, qui en dépit d’être de loin la province avec le plus de cas enregistrés, maintient toujours une ville sans un seul positif dans toute la pandémie.

Toutes les communes de Cordoue et Cadix ils savent ce qu’est une PCR positive. Et aussi ceux de la province de Jaen, après Carboneros, le dernier village «gaulois», a enregistré deux points positifs ce mardi.

Pour mettre en contexte l’avancée du virus dans la communauté, à la fin du mois d’avril, toujours dans la première vague, il y avait 271 communes qui n’étaient pas touchées par le virus. Début novembre, déjà dans la deuxième vague, il y avait encore 46 villages exempts de cas positifs.

Les 21 communes indemnes de Covid

Lucainena de las Torres, en Almeria, est la commune avec le plus d’habitants (538) a réussi à vaincre les attaques du virus. Dans la même province, Paterna del Río (371 habitants), Senés (295), Chercos (278), Velefique (242), Alicún (206), Suflí (204), Laroya (192), Alcudia de Monteagud survivent avec zéro cas (152) et Benitagla (58).

Dans la province de HuelvaVillanueva de las Cruces (373 habitants), Hinojales (325), Berrocal (312), La Nava (266) et Cumbres de Enmedio (56) résistent toujours.

Dans Malaga, Faraján (253 habitants), Benadalid (215) et Atajate (168), sont les trois communes qui ont survécu, pour le moment, aux ravages de la pandémie.

Cástaras (249 habitants) et Lobras (145), dans la province de Grenade et El Madroño (278), en Séville, complètent la liste des 21 conseils qui ont créé leur propre bulle et malgré Noël, les réunions de famille, les amis et les terrasses, ils sont toujours indemnes de coronavirus.

Ces 21 “ villages ” à toute épreuve sont les 2,67% du total des 787 communes qui composent la communauté andalouse.

Municipalités avec un seul cas enregistré

Dans Almeria Nous trouvons huit exemples -Almócita, Alsodux, Benizalón, Castro de Filabres, Olula de Castro, Turrillas, Urrácal et Enix- dans Malaga trois -Pujerra, Benarrabá, Macharaviaya-, trois autres en Grenade -Lentegí, Turón et Carataunas, qui ont enregistré ce lundi leur premier cas -, deux autres Huelva -La Granada de Río-Tinto et Cañaveral de León- et un dernier en Séville -Arroyomolinos de León, qui avec près d’un millier d’habitants est la commune la plus peuplée de cette liste.

Dans la province de Jaen, les villes avec le moins de cas enregistrés sont Santiago de Calatrava et Carboneros, toutes deux avec deux points positifs à ce jour.

Dans Cordoue, Conquista (4 cas), Fuente la Lancha (5) et Villaharta (6), sont les trois villes qui ont le mieux affronté le Covid-19.

Les communes de Cadix Les moins touchés par le virus ont été Torre Alháquime (9 cas), Benaocaz (10) et Villaluenga del Rosario et Zahara de los Atunes (16 tous les deux).

Séville, la province la plus punie

Séville Il a déjà accumulé 64 504 positifs et 1 198 décès depuis le début de la pandémie. En plus de la capitale de Séville (22 751) cas, Deux sœurs (3 693), Alcala de Guadaíra (2089) et Utrera (1 896) sont les localités les plus touchées de la région.

Grenade C’est le deuxième avec les pires chiffres: il ajoute 50 325 cas et 1 089 décès. Motril (1 637 positifs), Armilla (1419) et Loja (1 324) sont, après la capitale Grenade (16 244 positifs), les villes les plus touchées.

Malaga Il a enregistré un total de 46 260 cas et a regretté 813 décès. La capitale de Malaga (16773 positifs), Marbella (5 163), Velez-Malaga (2265) et Fuengirola (1 910), qui cumulent l’incidence la plus élevée.

Cadix C’est la quatrième province avec les pires données: 36 422 positifs et 617 décès. Après la capitale de Cadix, avec 2638 cas détectés, ils suivent Jerez de la Frontera (8 046), Algésiras (3835) et La ligne de la conception (2 522).

Jaen il compte 29 189 cas et 649 décès à ce jour. En plus de Jaén capital (5902 positifs), Linares (3 137), Torredelcampo (1148) et Andújar (1 141) sont les communes de Jaén avec le plus de cas.

La province de Cordoue Il a ajouté 28 608 positifs et 580 décès. Après le capital, qui enregistre 12082 cas, Lucena (2 250), Pont Genil (980) et Priego de Córdoba (836) sont les villes les plus touchées.

Almeria accumule 24 522 cas et 314 décès depuis le début de la pandémie. Outre la capitale d’Almería (7400 cas), Il Ejido (3 211) Roquetas de Mar (2 846) et Nijar (1 188) enregistrent les pires chiffres d’incidence.

Toute la province de Huelva, la moins touchée par le coronavirus, compte moins de cas que des villes comme Séville, Malaga ou Grenade: 13 140 positifs et 149 décès. Après le capital (3737), ils suivent en nombre de cas Lepe (1 072), La Palma del Condado (622) et Aljaraque (530).