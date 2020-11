COVID-19 :

L’Andalousie se réveille le jour de la Toussaint mettre fin à la pire semaine en termes de nombre d’infections est concerné, avec des données sur la montée des coronavirus inquiétants à tous égards. Cette communauté atteint 5 243 infections en une seule journée, soit le quatrième jour consécutif avec plus de 5 000 cas en 24 heures. Ce chiffre s’ajoute aujourd’hui aux 5 622 d’hier samedi, record de points positifs dans la deuxième vague. Vendredi, 5 104 positifs ont été enregistrés et jeudi 5 202, la barrière des 5 000 cas représente le pire scénario possible dès le début du mois de novembre.

Ces cas positifs sont une bataille perdue et un appel à l’attention de tous les Andalous. Quelque chose ne fonctionne pas, si toutes les mesures qui sont appliquées fonctionnent, vous ne pouvez pas comprendre ce chiffre en hausse, cette semaine a été la pire en termes de données dans tout ce qui va de la pandémie. Les mesures ne donnent pas les résultats escomptés et le pire de ces jours a été pris par les 236 décès survenus au cours de ces 7 jours.

Sur le territoire andalou, il y a des provinces plus touchées que d’autres. Grenade continue de mener l’augmentation des cas, avec 1 332 positifs suivis de Séville avec 1 190 positifs. Les autres provinces ont ajouté moins de 800 cas: Jaén avec 753, Córdoba avec 726, Malaga avec 465, Cádiz avec 380, Almería avec 220 et Huelva avec 177. Les résultats positifs sont inégalement répartis en fonction de la densité de population. , Huelva reste la moins touchée de toute cette pandémie.

Tout comme les points positifs, les autres données pertinentes sont celles hospitalisées. Nous sommes confrontés à des chiffres qui commencent à trop ressembler à ceux de mars. Les hôpitaux andalous enregistrent une nouvelle journée pour augmenter leur pression sanitaire avec 2611 patients admis pour coronavirus, 49 de plus en 24 heures et 641 de plus il y a plus d’une semaine. La préoccupation maximale est placée sur l’unité de soins intensifs (USI) qui augmente ses hospitalisations avec coronavirus à 359, 19 de plus que ce samedi et 110 il y a plus de sept jours. Pendant le pic de mars, il atteignit 3 000, en une semaine comme celle-ci, il pourrait atteindre ces chiffres.

L’Andalousie reçoit une deuxième vague très sévère du coronavirusBien qu’il soit meilleur que d’autres régions d’Espagne, il semble qu’il ne puisse pas arrêter l’augmentation des positifs. L’inquiétude est maximale ce 1er novembre, l’arrivée de la grippe saisonnière peut augmenter la pression sur un système de santé qui commence à être très affecté. Si la première vague a été surmontée avec note, cette deuxième vague emmène l’Andalousie à ses pires données. Ces jours à venir seront décisifs pour augmenter ou non les mesures appliquées. La Junta de Andalucía doit continuer à résister à un virus qui fait des ravages sur tout le territoire.