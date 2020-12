COVID-19 :

La FDA autorise l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer 3:09

. – Trois millions de doses de vaccins contre le coronavirus sont en route vers les premiers Américains à les recevoir, a déclaré samedi le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

Un responsable du gouvernement fédéral a déclaré que les premières doses du vaccin Pfizer, qui ont reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis vendredi soir. , commencerait à être mis en œuvre dimanche.

“Avec environ 3 millions de doses en route, cela signifie que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée à travers les États-Unis commenceront à recevoir des vaccinations dans les prochains jours”, a déclaré Azar dans un éditorial. posté sur FoxNews.com.

«Les Américains qui peuvent entrer dans ces catégories (les allocations exactes sont faites par les États et les juridictions de la santé publique) peuvent obtenir plus d’informations sur l’endroit où ils recevront un vaccin de leur état ou de leurs gouvernements locaux, ainsi que via la page Web covid. -19 de votre état.

Azar: “Nous avons dépassé les attentes”

Azar a également parlé des progrès de l’administration dans le soutien du vaccin, que Pfizer et BioNTech ont développé indépendamment, bien qu’ils aient accepté un paiement initial de 1,95 milliard de dollars pour les premières doses du gouvernement américain.

«Ce printemps, les experts ont prédit qu’un vaccin serait au moins dans un an ou un an et demi. Cependant, en un an, nous avons déjà un vaccin homologué, des millions de doses expédiées et un autre vaccin en cours d’examen par la FDA », a déclaré Azar.

«Nous dépasserons facilement les attentes des experts non pas par chance, mais par une planification délibérée de la part de l’administration du président Trump à travers l’opération Warp Speed ​​(OWS).