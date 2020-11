COVID-19 :

Nostradamus était un médecin français qui est entré dans l’histoire pour ses capacités à prédire l’avenir. Né en 1503 dans une famille d’origine juive, il étudie la médecine et voyage dans toute la France pour venir en aide aux personnes souffrant de la peste noire. Au cours de ses voyages, il a vécu avec des kabbalistes, des diseurs de bonne aventure et des alchimistes, ce qui l’a amené à faire des prophéties. Il y a quelques Prophéties de Nostradamus pour 2020 qui sont remplies.

Chute du régime nord-coréen

Il y aura un grand tollé, deux frères séparés par le chaos souffriront tandis que les forteresses résisteront. Le grand chef succombera et la troisième grande guerre commencera lorsque la grande ville brûlera.

Il y a ceux qui soulignent que ce Prédiction Nostradamus pour 2020 parle des frères Corée du Nord et Corée du Sud. Le grand chef fait référence à Kim Jong-Un.

Bien que ce dernier soit toujours au pouvoir, en avril, il était porté disparu depuis plusieurs semaines. On a même émis l’hypothèse qu’il était décédé et que son soeur Kim Yo-jong il avait pris sa position.

Grande catastrophe naturelle

La diseuse de bonne aventure a également assuré que cette année une grande catastrophe naturelle se produirait. Sans aller plus loin, le vendredi 30 octobre 2020 a Séisme de magnitude 6,8 secoua les rives de la mer Égée. Le bilan est désormais de 73 morts et plus de 900 blessés ont été enregistrés.

La ville la plus touchée par le tremblement de terre a été Izmir, la troisième plus grande ville de Turquie. Les services d’urgence continuent de travailler en recherche et sauvetage dans de nombreux bâtiments.

Grande peste de la ville maritime

«Le grand fléau de la cité maritime. Cela ne cessera pas tant que la mort ne sera pas vengée. De sang juste, condamné pour un prix sans crime.

Oui, tout indique que Nostradamus parle de la pandémie de coronavirus qui a commencé en Wuhan. La ville chinoise n’est pas maritime, mais selon plusieurs études le virus est apparu sur un marché de fruits de mer, d’où la relation de la “grande peste” avec la mer.

Certains expliquent que Nostradamus a pu voir Shanghai ou Hong Kong au lieu de Wuhan, ou qu’il était confus que la ville a port fluvial sur le fleuve Yangtze.

Enfin, il convient de noter que Prophéties de Nostradamus pour 2020 ils sont un peu indéfinis, ils peuvent donc être adaptés en fonction du contexte. Bien que certains d’entre eux coïncident avec des événements qui se déroulent cette année, ils ne doivent pas être pris au pied de la lettre.