COVID-19 :

Les derniers transferts de Pedro Sanchez aux proetarras de Bildu et aux indépendantistes pour l’approbation de la Les budgets généraux de l’État ils font des ravages sur le PSOE face aux nouvelles élections. L’enquête sur Hamalgame métrique pour OKDIARIO il reflète que le PSOE mènerait le pourcentage de nouveaux abstentionnistes lors d’élections éventuelles. Ainsi, jusqu’à 31,2% de ces nouveaux abstentionnistes ont voté pour Sánchez le 10-N.

La gestion de la crise de la pandémie et les gestes des socialistes avec lesquels ils ne condamnent pas les attentats de l’ETA reçoivent ainsi une réponse de l’électeur socialiste. Cependant, l’enquête indique que le PSOE, bien qu’il perdrait 12 sièges par rapport aux dernières élections, bénéficie de la fragmentation du vote au centre-droit. Avec un PP stagnant à 101 sièges, Sánchez maintient toujours la direction, avec sept autres députés. De son côté, Vox se consolide et continue de monter, avec 58 sièges, Podemos tombe et Ciudadanos se stabilise, bien qu’avec un résultat timide.

Concernant l’abstention, l’enquête montre que, parmi les nouveaux abstentionnistes lors d’une élection à venir, 31,2% proviendraient du PSOE, suivis à distance par les PP (12,3%), Ciudadanos (10,4%), Podemos (7,5%) et Vox (6,8%). Le reste des partis accumule 31,9% de l’origine de la nouvelle abstention.

Le mécontentement de l’électorat augmente, puisque cette abstention augmente de trois points par rapport à 10-N, passant de 33,77% à 36,49%. Soit, 1 031 336 abstentionnistes de plus.

L’enquête montre que, bien que sa croissance ralentisse, le PP reste à la hausse avec 10 sièges de plus qu’il n’en a obtenu lors des dernières élections. Selon l’évolution du vote, son tournant s’est produit en octobre, lorsque Pablo Casado s’est distancé de Vox dans une intervention très dure lors du débat sur la motion de censure au Congrès des députés.

De cette façon, le bloc de centre-droit (PP, Vox, Cs et Navarra Suma) atteindrait aujourd’hui 167 sièges, neuf de la majorité absolue. Ciudadanos parvient à stabiliser son saignement de voix lors des dernières élections, malgré sa proposition risquée à Pedro Sánchez de négocier les comptes de l’Etat.

Podemos, quant à lui, continue de baisser, laissant trois sièges par rapport aux élections 10-N. Iglesias tente de renverser le mécontentement de son militantisme en apparaissant au gouvernement et en montrant les tensions au sein de l’exécutif sur des sujets aussi délicats que la position devant la monarchie ou l’immigration. Ces derniers mois, ces différences sont devenues particulièrement évidentes, avec des attaques croisées et publiques entre les partenaires, malgré le fait que tous deux tentent de les diluer plus tard dans la «normalité» du débat politique.

Le secrétaire général de Podemos et deuxième vice-président a établi son profil le plus dur avec ses attaques contre le roi ou la pétition visant à faire sortir de prison les dirigeants séparatistes reconnus coupables du référendum illégal du 1er octobre. Son commandement à la tête des résidences dans la crise des coronavirus laisse un équilibre dramatique, puisque ces centres continuent d’être sévèrement touchés par le virus.

Pedro Sánchez, pour sa part, a clairement indiqué son intention de s’entendre à tout prix pour rester à La Moncloa.

Ses négociations avec les pro-etarras lui ont valu le soutien des cinq députés Bildu aux budgets généraux, qui la semaine dernière ont passé le processus au Congrès et devraient être ratifiés d’ici la fin de l’année.

Depuis son arrivée à La Moncloa, Sánchez a approché 108 terroristes, l’une des principales revendications du parti d’Arnaldo Otegi. 30% avaient également des crimes de sang, selon les données fournies par l’Association des victimes du terrorisme (AVT).

À cela s’ajoute le coup porté à la magistrature, avec la proposition de réduire les majorités nécessaires à l’élection des membres du Conseil général de la magistrature (CGPJ), ou la nouvelle tentative de contrôle des médias par le «Commission contre la désinformation», qui sera dirigée par deux personnes de la plus haute confiance du président socialiste, Iván Redondo (son chef de cabinet) et Miguel Ángel Oliver (secrétaire d’État à la Communication).

Et, pendant ce temps, la crise économique et sanitaire de la pandémie de coronavirus fait de notre pays l’un des plus touchés au monde. Après avoir nié la propagation du virus pendant des mois et évité de prendre des mesures pour prévenir de nouvelles flambées, le gouvernement a imposé des solutions drastiques qui portent un coup dur à de nombreux secteurs, en particulier l’industrie hôtelière.

L’enquête électorale de Hamalgama Métrica pour OKDIARIO a été réalisée à travers 1000 sondages téléphoniques (vers les fixes et mobiles des particuliers) entre le mercredi 2 et le samedi 5 décembre. Il a une erreur d’échantillonnage de 3,16%, avec un niveau de confiance de 95,5%. L’échantillon a été réalisé de manière aléatoire, en tenant compte, avec des critères proportionnels, des tranches d’âge et de la taille des populations.

Dossier technique de l’enquête préparé par Hamalgama Métrica pour OKDIARIO.