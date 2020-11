COVID-19 :

Le coronavirus commence à donner une trêve à l’Andalousie. Les chiffres enregistrés ce lundi sont meilleurs que ceux d’il y a une semaine, ce qui peut indiquer que les mesures appliquées par la Junta de Andalucía commencent à prendre effet. Ce lundi 9 novembre, 3329 coronavirus positifs confirmés par PCR et tests antigéniques ont été détectés, soit environ un millier de moins que lundi dernier, alors qu’il y en avait 4406. La pire partie de ces infections sont les 29 personnes qui ont perdu la bataille contre le coronavirus, un chiffre nettement antérieur à celui enregistré ces derniers jours.

Au cours des dernières 24 heures, il y a une légère diminution des cas positifs de coronavirus en Andalousie. Sur les 3329 cas positifs enregistrés, Séville est la province avec le plus de cas quotidiens avec 1 043, suivi de Cadix avec 485, Grenade avec 451, Jaén avec 390, Malaga avec 293, Cordoue avec 288, Almería avec 248 et Huelva avec 111. La baisse la plus significative se produit à Grenade, qui a été à la pointe des infections. ces derniers jours. Cette province est celle qui souffre le plus de restrictions en raison du taux élevé d’infections qu’elle a enregistré.

Sur les 29 décès enregistrés, Grenade reste en tête de cette liste, accumulant neuf morts, suivis par Huelva avec sept, Córdoba et Jaén avec cinq chacun, Malaga avec trois et Almería, Cordoue et Séville avec aucun. C’est un chiffre qui montre une légère diminution, ces derniers jours, plus du double de personnes, 50 ou 60 sont mortes en une seule journée des suites de ce virus.

Le chiffre le plus inquiétant des données enregistrées en Andalousie fait référence à la pression hospitalière. Après deux jours consécutifs de baisse du nombre de patients admis, aujourd’hui 184 patients supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures pour un total de 3 335 patients. Ce chiffre est le plus élevé de toute la pandémie. Une donnée pertinente qui montre comment le virus est arrivé dans cette deuxième vague de manière beaucoup plus agressive, malgré les mesures décrétées qui étaient inexistantes lors de la première.

Parmi ces patients admis 457 sont en unité de soins intensifs (USI), 2 de plus que la veille et 19 de plus que ceux inscrits au pic maximum du 30 mars dernier. La tension hospitalière existe, mais pas l’effondrement. Le système andalou a été renforcé avec plus de places et d’USI qui augmentent les plus de 8 000 dont il disposait. La Junta de Andalucía a été chargée de préparer cette deuxième vague, garantissant l’attention de tous les Andalous.

Les nouvelles mesures qui commenceront à être appliquées cette semaine devrait continuer d’afficher une tendance à la hausse. En attendant que le taux d’infection commence à baisser, on s’attend à ce que dans 15 jours, les données soient différentes. La fermeture de l’hôtellerie à une heure précise et un couvre-feu plus sévère, en plus d’un verrouillage municipal pour éviter les départs et la propagation du virus. La lutte contre le virus est toujours ouverte en Andalousie.