COVID-19 :

Il a signalé que 200 colonies prioritaires enregistrent 8 398 cas actifs, ce qui représente 38% du total des cas positifs

Il Gouvernement de Mexico a signalé avoir établi nouvelles mesures sanitaires dans les 200 colonies d’attention prioritaire par COVID-19[feminine, avec l’objectif de détecter et isoler les cas positifs de cette maladie.

Il a indiqué que pour réduire les infections dans ces colonies marchands et hommes d’affaires se sont mis d’accord sur fermetures de magasins, commerces et établissements non essentiels à 17h00 il rappel de vente d’aliments sur la voie publique (avec un soutien financier) et le renforcement de l’utilisation des masques faciaux et des mesures sanitaires.

A noté que l’intervention sur les marchés aux puces sera renforcée en coordination avec les municipalités pour la vente de nourriture uniquement à emporter et l’utilisation obligatoire de masques pour les commerçants et les clients.

Il a suggéré que tous les habitants de ces colonies soient reste à la maisonS’il est essentiel qu’ils sortent, utilisez masque et garde Distance saine, ne faites pas de fêtes, d’auberges ou de réunions avec vos amis et votre famille, les achats ne doivent être effectués que par une seule personne à la maison et si quelqu’un est testé positif au COVID-19, ils doivent s’isoler.

Il a souligné que le gouvernement du Mexico Il dispose de 229 points où les tests COVID-19 sont effectués gratuitement distribués dans 117 centres de santé, 33 kiosques de santé dans le colonies de soins prioritaires, 50 macros kiosques, 29 hôpitaux du réseau SEDESA et aux 229 points des tests antigéniques rapides sont disponibles, qui donnent des résultats en 20 minutes.

«L’emplacement de ces points d’échantillonnage est disponible sur le site Web

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macroquioscos-y-quioscos.pdf ou en envoyant un SMS gratuit au 51515 avec le mot «preuve», a-t-il précisé .

Il a rapporté que les 200 colonies enregistrent un total de 8 398 cas actifs qui représentent 38 pour cent de tous les cas positifs ce qu’il y a dans le Mexico.

“Si les cas dans les quartiers voisins sont pris en compte, ils représentent ensemble 55 pour cent des cas actifs dans la ville”, a-t-il ajouté.

Voici les 200 colonies qui font partie du programme de soins prioritaires:

Les nouvelles colonies qui rejoignent le programme cette semaine sont:

Santa Fe, Álvaro Obregón; Olivar del Conde 1ère section I, Álvaro Obregón; San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco; Narvarte I, Benito Juárez; Noël, Cuajimalpa de Morelos; Obrera I, Cuauhtémoc; San Rafael II Cuauhtémoc; San Felipe de Jesús II, Gustavo A. Madero; San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero; Gertrudis Sánchez 3e section, Gustavo A. Madero; Nueva Tenochtitlan, Gustavo A. Madero; San Felipe de Jesús III, Gustavo A. Madero; Chalma de Guadalupe I, Gustavo A. Madero; La Forestal, Gustavo A. Madero; Campestre Aragón I, Gustavo A. Madero.

En outre, Campestre Aragón II, Gustavo A. Madero; Casas Alemán II, Gustavo A. Madero; Squad 201, Iztapalapa; Guadalupe del Moral, Iztapalapa; Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras; Le Rosal; Magdalena Contreras; Tlaxpana, Miguel Hidalgo; San Pedro Atocpan, Milpa Alta; Los Olivos, Tláhuac; San José, Tláhuac; La Draga, Tláhuac; San Andrés Mixquic; Tláhuac; Santa Cecilia, Tláhuac; Las Arboledas, Tláhuac; La gare, Tláhuac; Lomas de Padierna I, Tlalpan; Lomas de Padierna II, Tlalpan; Pedregal de San Nicolás 3e section, Tlalpan, et Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.

D’autre part, les colonies qui n’appartiendront plus au programme sont les suivantes:

Lomas de Chamontoya, Álvaro Obregón; Jalalpa, Álvaro Obregón; Molino de Rosas, Álvaro Obregón; Alfonso XIII, Álvaro Obregón; Olivar del Conde II section I, Álvaro Obregón; Indépendance, Benito Juárez; Naples, Benito Juárez; Portales Oriente, Benito Juárez; Nonoalco Benito Juárez; Portales II, Benito Juárez; Letrán Valle, Benito Juárez; San Pedro Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos; Guerrero IV, Cuauhtémoc; Buenavista II, Cuauhtémoc; Nonoalco-Tlatelolco I, Cuauhtémoc; Nonoalco-Tlatelolco II, Cuauhtémoc; Morelos I, Cuauhtémoc.

Aussi, Doctors V, Cuauhtémoc; Ancien hippodrome de Peralvillo, Cuauhtémoc; Peralvillo II, Cuauhtémoc; Pantitlán V, Iztacalco; Fermes México I, Iztacalco; Fermes México II, Iztacalco; Tlacotal Ramos Millán, Iztacalco; Infonavit Iztacalco I, Iztacalco; Vicente Guerrero Super Manzana 6, Iztapalapa; Lomas de San Bernabé, Magdalena Contreras; Pensil San Juanico, Miguel Hidalgo; Los Hornos Texcaltenco, Tlalpan; Jardin Balbuena II, Venustiano Carranza; Jardin Balbuena III, Venustiano Carranza; Peñón de los Baños, Venustiano Carranza; San Lorenzo Atemoaya, Xochimilco et San Andrés Ahuayucan, Xochimilco.

Il a fait valoir que grâce à la Attention prioritaire aux colonies, aux villes et aux quartiers, ont été réalisées jusqu’à présent 156422 tests rapides pour COVID-19 aux kiosques et aux macros kiosques; 425 521 visites médicales à domicile ont été effectuées; et des conseils ont été fournis à 752 000 483 personnes.

Il a rappelé à la population en général qu’ils ne devraient pas baisser la garde et continuer à mettre en œuvre des mesures telles que l’utilisation rigoureuse des masques faciaux; lavage fréquent des mains; utilisation d’un gel antibactérien à 70 pour cent d’alcool; et gardez une distance saine.

Avec des informations de López-Dóriga Digital