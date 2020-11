COVID-19 :

Légère diminution des coronavirus positifs aujourd’hui en Andalousie, seuls 3 755 positifs ont été détectés en une seule journée. Ce dimanche clôt la semaine avec 27 851 cas, un chiffre qui montre l’ampleur de cette tragédie qui a fait 315 morts. Aujourd’hui 20 personnes sont décédées, s’ajoutant à celles de cette semaine noire dans les registres andalous. Le pire de cette pandémie revient sans aucun doute aux plus faibles, ces défunts qui laissent des familles détruites. Face à une telle situation, la Junta de Andalucía a décidé de prendre des mesures très dures.

Les mesures décrétées en Andalousie ne semblent pas fonctionner. La progression du virus ne s’arrête pas et fait des ravages. Un total de 315 décès concerne en particulier la Junta de Andalucía. La seule province qui aujourd’hui, avec 20 morts, ne devrait pas pleurer les morts est Séville.

Aujourd’hui, De plus, 3755 positifs ont été ajoutés qui, heureusement, représentent également le nombre d’infections le plus bas cette semaine après avoir ajouté 4 993 cas samedi, 4 627 vendredi, 3 770 jeudi, 2 363 mercredi, 3 937 mardi et 4 406 lundi. Ils représentent une somme totale de 1 488 de moins que le dimanche de la semaine, avec ces chiffres un peu d’espoir demeure pour que certains changements commencent à se faire jour.

Grenade, malgré les mesures décrétées, C’est la province avec le plus de cas avec 1114 en 24 heures, suivi de Séville avec 763, Cadix avec 414, Malaga avec 360, Córdoba avec 334, Jaén avec 306, Almería avec 273 et Huelva 191. Pour cette raison, la Junta de Andalucía a décidé de décréter la fermeture totale de cette province De cette manière, toutes les activités non essentielles sont suspendues. Compte tenu de l’avancée des positifs, aucune autre mesure ne peut être prise pour protéger la population des contagions.

Les hôpitaux respirent un peu plus facilement avec ils enregistrent leur deuxième jour de diminution de leur pression sanitaire avec 46 patients admis pour un coronavirus de moins en 24 heures et le chiffre tombe à 3.151. Les 455 sont en unité de soins intensifs (USI), 33 de plus qu’hier et 17 de plus que ceux inscrits au pic maximum le 30 mars.

Le regard est toujours sur les résidences où des épidémies actives de coronavirus ont été détectées. Les personnes admises sont les plus vulnérables qui peuvent finir par trop souffrir de ce virus. Les décès positifs détectés dans ces lieux continuent d’augmenter. La Junta de Andalucía a commencé à chercher des solutions et à envoyer plus de ressources dans ces endroits.

Dans les prochaines heures, des mesures plus radicales telles que le confinement commenceront à être appliquées municipalités ou la fermeture d’activités non essentielles après 18 h 00. De cette manière, on s’attend à ce que les aspects positifs commencent à décliner ou au moins à diminuer au fil des jours. L’Andalousie résiste ainsi à un virus qui semble n’avoir aucun frein dans cette communauté ou dans les autres qui appliquent des mesures encore plus restrictives.