COVID-19 :

L’avancée du coronavirus en Andalousie fait des ravages sur l’ensemble de la population dans cette deuxième vague. Si cette communauté a choisi de suivre son propre modèle de réussite, avec moins de cas qu’à l’heure actuelle, l’augmentation des cas nous invite à revoir les mesures. Un total de 3 770 cas positifs ont été détectés en seulement 24 heures. Le pire de cette situation est supporté par les défunts qui représentent le plus grand nombre de morts dans cette deuxième vague, un total de 60 personnes ont perdu la lutte contre le coronavirus.

L’Andalousie enregistre le plus grand nombre de décès dans la deuxième vague

L’Institut de statistique et de cartographie d’Andalousie (IECA) a enregistré aujourd’hui un total de 3770 positifs, enregistrés en seulement 24 heures. Ce chiffre est nettement plus élevé que les 2363 d’hier mais inférieur aux 5 202 de jeudi de la semaine dernière. La danse des chiffres se poursuit en Andalousie face aux mesures de plus en plus restrictives appliquées, le virus ne semble pas s’arrêter. Tous les efforts sont minimes pour lutter contre cette pandémie.

Ces jours sont particulièrement préoccupants, le nombre de décès a augmenté ces derniers jours. Ces personnes portent le poids de ce coronavirus qui ne comprend pas les restrictions et se propage plus rapidement qu’il y a quelques mois. Les plus faibles sont ceux qui subissent le coup dur de cette pandémie. Les 60 décès de ce jour représentent le plus grand nombre de décès dans la deuxième vague, intervient après que 52 décès aient été enregistrés ce mercredi, un chiffre seulement dépassé par les 54 décès atteints les 27 et 31 octobre.

Par provinces, Grenade est de loin celle qui a fait le plus de morts, avec 26 morts, suivi de Jaén avec onze. Un montant lié aux zones de plus forte incidence du virus. Grenade utilise des mesures spéciales depuis des semaines pour pouvoir contenir les infections qui peuvent mettre en danger le système de santé et la santé des plus faibles, qui ne peuvent rien faire contre le coronavirus.

Les infections ne s’arrêtent pas 3770 signifie une augmentation du nombre de positifs après quatre jours consécutifs de décès après 2 363 le mercredi, 3 937 le mardi, 4 406 le lundi, 5 243 le dimanche et 5 622 le samedi. Les points positifs enregistrés ce jour-là sont de 1 432 de moins que jeudi de la semaine précédente, un chiffre qui laisse un peu d’espoir, même s’il ne garantit pas que les mesures donnent leur effet.

La Junta de Andalucía a lancé une extension des lits dans les hôpitaux et les soins intensifs. Cette étape indique qu’aucune baisse significative n’est attendue. La volonté de l’exécutif de Juanma Moreno est de prévenir avant de guérir. Comme cela a été le cas depuis l’introduction du masque obligatoire au milieu de l’été, obligeant désormais à toujours le porter, même pendant l’exercice. Il espère qu’avec cette mesure et ces moyens pour servir les Andalous avec plus de places hospitalières, la situation commencera à changer. Les restrictions de mobilité sont la dernière étape pour prévenir de nouvelles infections, même si l’on s’attend à ce que ce point ne soit pas atteint.