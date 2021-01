COVID-19 :

Les autorités de la protection civile ont fermé ce dimanche une boîte de nuit qui travaillait clandestinement dans le port d’Acapulco

Autorités de Protection civile fermé ce dimanche une boîte de nuit qui fonctionnait tellement clandestin Au port de Acapulco, guerrier, et expulsé environ 400 personnes après ne pas avoir respecté les mesures sanitaires établies par la pandémie de COVID-19[feminine.

Vers 02h00, nous avons vu que, de manière clandestine, la discothèque fonctionnait, à l’intérieur il y avait beaucoup de monde et ils avaient les entrées complètement bloquées avec des chaînes et des cadenas, ils faisaient passer les clients par une porte dérobée », a déclaré le directeur du Centre. Acapulco Tourist Care and Protection (CAPTA), Jondalar Castillo Ledezma.

Au bout d’une heure et à l’aide d’une grue, le CAPTA a pu entrer par une fenêtre de l’établissement, car le portes principales Ils étaient enchaîné prétendre que l’endroit était fermé.

Il mode opératoire du lieu consistait à permettre l’entrée par un parking, où le client devait attendre l’ouverture des portes de secours, puis être guidé par le personnel local vers des escaliers et ainsi pouvoir y accéder.

À l’intérieur de l’établissement se trouvaient mineurs, aussi bien que Pour des hommes et femmes qu’ils ne respectaient pas les réglementations sanitaires car ils n’avaient pas de masque ou une distance saine.

Il est interdit d’ouvrir cet endroit, c’est un endroit fermé, il n’y a pas de ventilation, ils avaient des ventes de boissons alcoolisées en bouteille, la capacité était complètement dépassée, ils n’avaient pas de masque facial, de gel ou de distance saine, ils ne respectaient pas les règles », a souligné Jondalar.

Seulement jusqu’à présent dans la pandémie pour COVID-19[feminine, plus de 220 établissements, dont des bars et des restaurants, ont été fermés à Acapulco et décembre a été le mois où la clôture a été la plus élevée.

Des éléments de cette Coordination se sont rendus dans les tribunaux du quartier Progreso où se déroulait un match de volleyball et ils ont été invités à se conformer aux mesures sanitaires pour éviter davantage d’infections par Covid-19. pic.twitter.com/bM8jhdL3Xb – Protection civile et pompiers d’Acapulco (@pcivilacapulco) 18 janvier 2021

La disco sera sanctionné par un frais de pénalité ainsi que la fermeture de l’établissement, après dans le Journal officiel d’État, il est établi que pendant la feu tricolore épidémiologique Orange les établissements ayant des zones fermées doivent suspendre leurs activités.

En plus, les boites de nuit, pubs et salles d’événements Ils ne doivent avoir qu’une capacité de 50% tant qu’ils sont à l’extérieur.

Actuellement guerrier compte 28125 cas confirmés par COVID-19[feminine et 2 mille 856 décès, et une profession hospitalière 56 pour cent.

Tandis que Mexique ajouter un million 630 mille 258 contagion et 140241 décès dus à COVID-19[feminine.

