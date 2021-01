COVID-19 :

Les défis de la vaccination aux États-Unis 0:58

. – Plus de 4,2 millions de personnes aux États-Unis ont reçu leurs premières doses de vaccins contre le covid-19 jusqu’à présent, mais les experts estiment que le rythme doit s’accélérer.

“Il n’y a pas d’excuses, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais j’espère que nous reprendrons notre élan et reviendrons là où nous voulons être en apportant le vaccin dans les bras du peuple”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national de Allergies et maladies infectieuses sur “Meet The Press” de NBC dimanche.

Plus de 4,2 millions de personnes avaient reçu la première dose de vaccins contre le coronavirus samedi matin et 13 millions de doses avaient été distribuées, selon le Covid Data Tracker des Centers for Disease Control and Prevention. États-Unis (CDC). Le gouvernement fédéral avait promis à plusieurs reprises que 20 millions de personnes auraient reçu leurs premières injections avant la fin de l’année.

Mais le rythme s’accélère, avec environ 1,5 million de doses administrées en 72 heures, a déclaré Fauci. Cela signifie que la vitesse de vaccination est en fait meilleure que ce que les chiffres suggèrent à première vue, a-t-il ajouté.

Optimisme dans l’administration des vaccins

Moncef Slaoui, conseiller principal pour l’opération Warp Speed, a déclaré dimanche à Margaret Brennan de CBS que 17,5 millions de doses ont été expédiées et que le gouvernement fédéral américain est optimiste qu’elles seront livrées plus rapidement.

Actuellement, les vaccins sont destinés aux agents de santé et aux patients en soins de longue durée, mais les autorités espèrent finalement les distribuer au grand public. En attendant les vaccins, les États-Unis ont signalé plus de 100000 hospitalisations de coronavirus pendant 33 jours consécutifs, le nombre le plus élevé étant fixé dimanche à 125544, selon le Covid Tracking Project.

Avec des personnes dans de nombreux pays voyageant en vacances, il sera important “d’être patient et de garder le cap” pour éviter la propagation, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour la réponse aux coronavirus, à CNN Elizabeth, correspondante médicale principale. Cohen.

“Nous avons un début un peu difficile pour 2021”, a déclaré Van Kerkhove.

Covid-19 rebondit dans tous les États américains

L’augmentation des cas dans de nombreux États américains a conduit les hôpitaux à lutter pour répondre à la demande de traitement des patients atteints de coronavirus.

La Floride fait vacciner les personnes âgées contre le covid-19 3:13

Dans le comté de Los Angeles, une personne contracte le virus toutes les six secondes, a déclaré le maire Eric Garcetti à “Face the Nation” de CBS, attribuant la propagation à la densité de la population et la propagation dans les maisons.

Plus de 45000 nouveaux cas ont été signalés en Californie dimanche, alors que le taux d’hospitalisation de l’État a atteint son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie, avec 21510 personnes actuellement traitées dans les hôpitaux, selon le conseil du département de la santé de l’État. Etat.

En Arizona, l’État a signalé dimanche son total quotidien le plus élevé de cas, avec plus de 17 000. Il y a actuellement 1 081 patients covid-19 dans les unités de soins intensifs, alors qu’il y a un total de 4 557 patients hospitalisés.

La Caroline du Sud a signalé dimanche un taux de positivité des coronavirus de 29,6%, tandis que quatre des 46 comtés de l’État ont signalé que leurs hôpitaux étaient à 100% de leur capacité, selon le ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement de Caroline du Sud.

“Vous n’êtes pas obligé de fuir les chiffres”, a déclaré Fauci à ABC. “C’est quelque chose que nous devons adopter et inverser cette inflexion avec une adhésion très intense aux mesures de santé publique, uniformément dans tout le pays, sans exception.”

«Ce que nous faisons maintenant compte», déclare le directeur général américain de la Santé.

Il y a de l’espoir que les États-Unis et d’autres pays connaissant des poussées de coronavirus puissent revenir à quelque chose de proche de la normale d’ici l’été ou l’automne, a déclaré Kerkhove.

Mais des mesures telles que les tests, l’isolement, la recherche des contacts et la quarantaine ont déjà apporté ce sentiment de normalité dans d’autres pays, a-t-il déclaré.

“Nous avons vu des pays qui ont vaincu ce virus sans vaccination”, a-t-il déclaré. “Nous disposons actuellement des outils nécessaires pour contrôler ce virus.”

Le Dr Jerome Adams, responsable de la santé aux États-Unis, a exhorté les Américains, en particulier ceux qui se sont rencontrés pendant les vacances, à se mettre en quarantaine, à se faire tester, à porter un masque, à se laver les mains et à surveiller leur distance. .

“Les projections sont assez effrayantes, mais ce sont des projections, et ce que nous faisons maintenant compte”, a déclaré Adams à Jake Tapper de CNN. “Je veux que les gens comprennent que si nous surmontons cette augmentation actuelle, les choses commenceront à s’améliorer, mais cela dépend des mesures que nous prenons tous en ce moment.”

La femme d’Adam, Lacey, a été hospitalisée en raison de complications liées à son traitement contre le cancer. Il a dit qu’il n’avait pas pu la voir à cause du covid-19.

«Je veux que les gens comprennent que si vous ne prenez pas de précautions parce que vous ne vous sentez pas en danger, cela peut vous affecter, votre famille, votre communauté de bien d’autres manières», a-t-il déclaré. «En tant que secrétaire général de la santé des États-Unis, j’ai dû laisser ma femme à la porte d’entrée et je ne pouvais pas la voir entrer à l’hôpital, je n’avais pas pu lui rendre visite, je ne savais pas si j’allais avoir un lit d’hôpital à cause de toutes les précautions de covid ».

