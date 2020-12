COVID-19 :

MEXIQUE – Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a annoncé vendredi qu’un deuxième envoi de vaccins Pfizer contre le COVID-19 avec 42900 doses volait déjà de Belgique vers le Mexique, où il devrait arriver samedi à Mexico et à Monterrey.

«Déjà en vol 42 900 vaccins de l’usine Pfizer de Puurs, en Belgique», a rapporté le ministre mexicain des Affaires étrangères via Twitter, qui a expliqué que la société de messagerie DHL est «en charge du transport et de la distribution».

De même, Ebrard, en charge de se procurer des vaccins contre le COVID-19 à l’étranger, a assuré que les aéroports de Mexico et de la ville nord de Monterrey, Nuevo León, “seront les points d’arrivée demain”.

«Le plan de vaccination du ministère de la Santé poursuit son cours», a-t-il conclu.

Cette annonce est rendue publique le lendemain du jour où le Mexique est devenu le premier pays d’Amérique latine à lancer son plan de vaccination contre le COVID-19, une maladie qui porte 1,4 million d’infections dans le pays et le moins 121 000 morts.

Les 3000 premiers vaccins, arrivés mercredi au Mexique depuis la Belgique par avion DHL, ont été fournis jeudi à 3000 médecins qui traitent les patients COVID-19 et ont été distribués à trois points de vaccination: à l’hôpital général du Mexico et deux circonscriptions militaires à proximité de Querétaro et Toluca.

L’augmentation des infections au COVID-19 a exacerbé la crise sanitaire.

L’infirmière spécialisée María Irene Ramírez, 59 ans et chef des soins infirmiers de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Rubén Leñero de la capitale mexicaine, a été la première personne de son pays à recevoir le vaccin Pfizer.

Quelques minutes plus tard, les vaccinations ont commencé au Chili et au Costa Rica, tandis que l’Argentine a reçu une cargaison du vaccin russe Spoutnik V.

Le gouvernement a attribué l’arrivée initiale de seulement 3.000 doses à un plan de “calibrage” des vaccinations dans le pays face à des difficultés logistiques, alors que l’opposition le critiquait, car l’arrivée de 250.000 avait été promise avant fin 2020.

Selon le plan gouvernemental d’Andrés Manuel López Obrador, le 31 janvier, le Mexique aura reçu 1,4 million de doses de Pfizer, qui serviront à compléter la vaccination de tout le personnel médical du pays.

Et entre février 2021 et mars 2022, le gouvernement entend vacciner toute sa population progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour cela, il a préacheté 34,4 millions de vaccins à Pfizer, 77,4 millions au britannique AstraZeneca et 35 millions au chinois CanSino, bien que ces deux n’aient pas encore été autorisés à être utilisés au Mexique.