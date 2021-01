COVID-19 :

MEXIQUE – Le pays recevra mardi le premier envoi massif de 436800 doses du vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique américaine Pfizer, a rapporté lundi le président Andrés Manuel López Obrador.

«Demain, nous allons recevoir environ 430 000 doses et chaque semaine la même quantité, donc avec cette expédition, nous devons finir de vacciner tous les agents de santé dans les 1 015 hôpitaux COVID-19 ce mois-ci», a déclaré le président. .

López Obrador, a annoncé que ce mardi 12 janvier, il rendra public les contrats de préachat qu’il entretient avec les différentes sociétés pharmaceutiques après avoir alloué 7 milliards de pesos (environ 350 millions de dollars), alors qu’il reste 1 250 millions de dollars supplémentaires.

Ce dimanche, le Mexique a enregistré 10 003 nouvelles infections du coronavirus au cours des dernières 24 heures pour un total de 1 million 534 039 cas confirmés. En outre, 502 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de morts à 133 706.

En revanche, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du Mexique, Hugo López-Gatell, revient aujourd’hui lundi de son voyage en Argentine, où il s’est rendu avec la mission de revoir les protocoles, les éléments techniques et scientifiques et les réactions dans l’application. du vaccin britannique AstraZeneca et du vaccin russe Spoutnik V.

“Le Dr Gatell a de très bonnes nouvelles, il y a deux nouvelles possibilités pour les vaccins AztraZeneca et Sputnik”, le président a célébré les bonnes références qu’il exprime avoir reçues des responsables qui se sont rendus à Buenos Aires.

Le programme est promu par Xochimilco, l’une des municipalités de Mexico.

“Journée de travail très productive dans la mission d’échange avec le gouvernement argentin sur les vaccins contre le virus SRAS-CoV-2”, a déclaré López Gatell sur son compte Twitter il y a quelques jours.

Près de trois semaines après le début de la campagne de vaccination, le Mexique a appliqué 81 300 doses de Pfizer, un chiffre qui le place à la 18e place dans le monde et dans le deuxième pays d’Amérique latine avec le plus de vaccins fournis.

Le président mexicain a également assuré qu’ils étaient sur le point de conclure un accord avec CanSino, de Chine, une dose qu’il cherche à utiliser chez les personnes âgées car il s’agit d’une application unique, ce qui lui a permis d’atteindre plus facilement tous les coins de la république.

Le coordinateur national de la communication sociale de la présidence du Mexique, Jesús Ramírez Cuevas, a rapporté ce dimanche qu’il avait été testé positif au COVID-19 et à l’isolement auto-imposé.

Par conséquent, López Obrador a déclaré qu’il attendait les indications de Jorge Alcocer, secrétaire à la Santé.

“Demain lors de la conférence de presse, le Dr Alcocer présentera le protocole sanitaire du cabinet, qui était en contact avec Jésus”, a-t-il déclaré.