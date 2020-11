COVID-19 :

L’Andalousie continue de lutter contre le coronavirus, ce vendredi 13 novembre, a ajouté un total de 4 483 PCR positifs. Ils sont 254 inférieurs à ceux enregistrés la veille, une baisse qui peut faire la différence ou la tendance à la baisse qui pourrait se matérialiser dans les prochains jours. Les nouvelles mesures et restrictions qui ont commencé à être appliquées cette semaine, ajoutées à celles qui sont appliquées depuis des jours, devraient porter leurs fruits. La meilleure donnée est sans aucun doute la baisse des hospitalisations dans les hôpitaux andalous.

Drop in hospitalisé pour la troisième journée consécutive en Andalousie

4483, c’est le nombre de positifs détectés en PCR en Andalousie en seulement 24 heures. Toutes les provinces n’ont pas la même incidence, Séville répète pour le deuxième jour consécutif que la province avec le plus de cas quotidiens avec 1047, suivie de Grenade avec 951, Cadix avec 575, Malaga avec 541, Jaén avec 482, Cordoue avec 326, Huelva avec 285 et Almería avec 276. Les données les plus inquiétantes sont celles de Grenade, qui continue d’enregistrer des taux d’infection plus élevés, bien qu’elle soit la province qui accumule le plus de restrictions.

Le pire de cette pandémie en Andalousie se reflète dans les décès, un total de 46, 22 de moins que la veille, qui ont atteint l’un des chiffres les plus élevés de cette deuxième vague. Ces derniers jours, les morts ont presque atteint une centaine en un seul jour. La province de Grenade se répète comme celle avec le plus grand nombre de décès, avec 13, suivie de Séville avec neuf et Malaga avec huit.

Malgré l’augmentation des cas positifs et des décès, la pression hospitalière a commencé à baisser. Les hôpitaux andalous augmentent en 24 heures onze patients admis dans une unité de soins intensifs (USI) pour coronavirus à 517. Ce chiffre est pire, bien qu’ils réduisent à nouveau le nombre de patients hospitalisés pour le troisième jour consécutif à 3380, 49 de moins que la veille.

L’USI est l’unité qui reçoit le maximum d’hospitalisés. Ce chiffre, qui dépasse 500, est le plus élevé de tout ce que nous avons d’une pandémie, au même titre que le total des hospitalisés. Le fait qu’il y ait 49 hospitalisés de moins est la partie positive de ces données d’Andalousie qui semble n’avoir aucun frein.

Cette deuxième vague frappe durement l’Andalousie. Arriver à terminer tous les enregistrements établis. Grenade reçoit les principales mesures, mais au cours de cette semaine, de nouvelles restrictions ont été appliquées. Avec des horaires destinés à mettre fin aux infections, à partir de 18 heures, tout semble s’arrêter, sauf les activités non essentielles.

Le couvre-feu a également été modifié. De cette manière, il est destiné à lutter contre le virus avec des restrictions de mobilité la nuit, une stratégie similaire à celle appliquée en Italie. Le comité d’experts andalou cherche des moyens de réduire les chiffres tout en ayant le moins d’impact possible sur l’économie de cette communauté autonome.