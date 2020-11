COVID-19 :

le distribution des fonds Covid culminé ce mercredi reflète la tendance de Sánchez à satisfaire l’ERC et à favoriser la Catalogne: chaque Catalan recevra une aide de 81 euros par rapport aux 46 qui iront à chaque andalou.

A propos, le porte-parole du PP-A au Parlement, José Antonio Nieto, a insisté lors d’une conférence de presse sur le fait qu’avec la distribution de la troisième tranche du fonds Covid “l’Andalousie est à nouveau punie et reléguée de manière très importante” devant d’autres communautés. petit enfant juge “absurde” que Sánchez cède ainsi “aux demandes de l’ERC”.

Il est «paradoxal que ce soit précisément une formation qui viole systématiquement l’uniformité établie par la Constitution qui veuille imposer une unité fiscale théorique au reste. Avec l’heureuse co-gouvernance, ils veulent nous imposer que, les mêmes qui défendent l’indépendance, imposent l’augmentation généralisée des impôts pour tous», A déploré le porte-parole populaire, se référant à l’amendement ERC à la Budgets généraux de l’État (PGE) de 2021 demander au gouvernement d’unifier la taxe sur la fortune sur l’ensemble du territoire national.

Nieto a également critiqué le le chef du PSOE-A, Susana Díaz, auquel il reproche d’agir «comme ambassadeur du pacte Pedro Sánchez avec Bildu et comme un silencieux du châtiment aux Andalous ».

«Critères éphémères» pour la distribution

Le porte-parole populaire a critiqué “les critères éphémères” utilisés par le gouvernement de Sánchez et a une fois de plus souligné la demande que tant le PP que le gouvernement andalou ont adressé à l’État espagnol d’utiliser le mêmes critères de distribution que l’Union européenne a été utilisé pour la distribution entre les États membres, c’est-à-dire PIB, taux de chômage et population.

«Avec ces mêmes critères, L’Andalousie devrait être celle qui reçoit le plus de ressources, car c’est celle qui compte le plus d’habitants et malheureusement le taux de chômage le plus élevé et le PIB le plus bas des communautés les plus peuplées d’Espagne », comme il l’a indiqué.

Il a également souligné que les “précédents” de l’exécutif de Sánchez “punissent l’Andalousie ils ne donnent pas beaucoup de garanties “pour qu’une distribution équitable ait lieuou d’autres fonds qui doivent arriver, tels que les fonds européens «Next Generation».

En ce sens, il a ajouté que l’attitude de l’opposition andalouse ne nourrit pas les espoirs, en refusant, comme ils l’ont fait cette semaine au Parlement, de soutenir une répartition équitable des fonds européens.

Le gouvernement achève la distribution

La délégation du gouvernement en Andalousie a informé ce mercredi de la publication au Journal Officiel de l’Etat (BOE) des deux arrêtés ministériels des Finances qui fixent la répartition des 8 milliards restants du Fonds Covid entre les régions, ce qui permet d’achever l’allocation des 16 000 millions au total de ce mécanisme a permis de garantir les ressources des communautés après l’impact de la pandémie. Dans cette dernière distribution, l’Andalousie reçoit la somme de 1218 millions d’euros, avec lequel les plus de 2100 millions prévus sont achevés afin que la communauté après les livraisons effectuées le mois dernier juillet de 597,6 millions euros et en septembre, de 383,8 millions.

Plus précisément, comme indiqué par la délégation gouvernementale dans une note, la BOE publie un arrêté ministériel qui distribue les 3 000 millions correspondant à la deuxième section sanitaire, qui sera transféré dans les prochains jours, et une autre commande avec la distribution de 5 000 millions compenser la réduction des revenus régionaux due à la baisse de l’activité économique due à la pandémie, qui sera distribué au mois de décembre.

De cette façon, le Décret-loi royal 22/2020, du 16 juin, qui réglemente la création du Fonds Covid-19 et établit les règles concernant sa distribution et sa libération.