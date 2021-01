COVID-19 :

. –– Une crise du COVID-19 a affecté un couvent du nord de l’État de New York.

Depuis fin novembre, les Sœurs de Saint Joseph de Carondelet à Latham ont vu 47 de leurs membres tomber malades du covid-19. Parmi eux, 9 sont morts. En outre, des membres du personnel du couvent ont également été infectés, a déclaré à CNN Mary Rozak, une porte-parole du comté d’Albany.

La maison provinciale du couvent abrite environ 140 sœurs. En partie, il sert de résidence aux sœurs retraitées et à celles qui ont besoin de soins médicaux de longue durée, selon le site Web du couvent.

Le département de la santé du comté d’Albany a tenté de contenir l’épidémie depuis début décembre. Cela a été rapporté à CNN par le commissaire à la santé du comté, le Dr Elizabeth Whalen, la semaine dernière.

«Notre département travaille avec la congrégation sur le contrôle des épidémies depuis début décembre. Et il a travaillé avec du personnel professionnel spécialisé amené en plus par l’établissement pour fournir des conseils en matière de contrôle des infections », a déclaré Whalen.

Le couvent s’est également consacré à freiner la propagation et à suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré Sœur Mary Rose Noonan, porte-parole du couvent.

“Une diminution est imminente, surtout avec l’aide du vaccin”, a-t-il déclaré. “Nous prions également pour toutes les personnes dans le monde dont la vie a été affectée par la pandémie”, a-t-il ajouté.

Noonan n’a pas commenté davantage l’étendue de l’épidémie au couvent.

Les cas de Covid-19 à New York ont ​​récemment augmenté. Justement, un phénomène que les experts prévoyaient se produirait après les vacances. Les données de lundi indiquent que 170 autres personnes sont décédées du virus, tandis que 925 patients ont récemment été admis à l’hôpital. L’État rapporte également un taux de positivité de 8,34%.

Les résidents des foyers de groupe – tels que les couvents, les maisons d’anciens combattants et les maisons de retraite – ont été particulièrement sensibles à la propagation du COVID-19.

Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a exhorté les hôpitaux à accélérer l’administration des vaccins.

L’administration des vaccins dans les maisons de retraite, mise en œuvre par le gouvernement fédéral, “n’a pas non plus été aussi rapide que nous le souhaiterions”, a déclaré Cuomo. En conséquence, l’État de New York tente d’accélérer le processus en envoyant du personnel administrer le vaccin dans des établissements de soins de longue durée. Bien que la plupart des résidents des foyers de soins aient déjà reçu la première dose du vaccin, les résidents restants devraient être vaccinés dans les deux prochaines semaines, a-t-il déclaré.

Harmeet Kaur de CNN a contribué à ce rapport.