Ce 2020 ne sera pas facile à oublier pour de nombreuses raisons. Le premier panémide. À l’époque moderne, le monde n’avait pas connu de crise comme celle que nous avons connue en 2020, à la fois économique, sociale et, bien sûr, sanitaire. Avec cela, l’année a également été particulièrement triste pour le défunt célébrités qui ont quitté ce 2020. Certaines des personnes les plus célèbres du monde sont décédées cette année et la pandémie ne peut pas nous les faire oublier.

Des célébrités de tous horizons sont parties: athlètes d’élite, du monde du cinéma, de la télévision, du monde du cœur, des écrivains, et un long etc. qui font de ce 2020 une de ces années marquées en noir à oublier dans un proche avenir.

Kobe Bryant

Celui connu sous le nom de “mamba noir”, Kobe Bryant, est décédé brutalement le 26 janvier 2020. L’année a commencé de manière calamiteuse pour les amateurs de sport.

Bryant est décédé avec sa fille de 13 ans, Gianna, alors qu’ils voyageaient en hélicoptère à travers la Californie. Avec lui sept autres personnes sont mortes. Personne du passage n’a survécu à l’accident qui a choqué le monde du sport à travers le monde.

Kobe Bryant était l’un des plus grands athlètes de tous les temps et lui a été fait connaître par des centaines d’athlètes de tous les domaines lors de ses funérailles.

Ennio Morricone

Dans le monde de la culture, nous ne pouvons pas oublier que cette année, l’un des compositeurs de musique de film les plus remarquables de l’histoire est parti. Le chef d’orchestre italien, Ennio Morricone, nous a quittés l’été dernier. C’était le 6 juillet avec 91 ans et à la suite de complications au fémur après une chute quelques jours auparavant.

Morricone a composé certaines des bandes sonores les plus reconnaissables et les plus célèbres de l’histoire du cinéma, en particulier dans ses œuvres des années 60 et 70 avec sa participation à des œuvres du genre occidental telles que «Pour une poignée de dollars», «La mort avait un prix» ou «Le bon, le laid et le mauvais».

Il a été nominé plusieurs fois aux Oscars, mais n’en a obtenu qu’un pour “ The Hateful Eight ” en 2016 et l’Oscar d’honneur qu’ils lui ont décerné en 2006.

Michael Robinson

En avril 2020, d’autres célébrités liées au sport et au journalisme sportif les plus aimées sont parties, cette fois, dans notre pays. Le Britannique Michael Robinson a changé la façon dont nous voyons le sport pour toujours quand, dans les années 90, il a commencé à travailler pour une nouvelle chaîne privée: Canal Plus.

Robinson a réussi à créer son propre style, dans lequel les histoires de sport prédominaient par-dessus tout. Le journaliste et ancien footballeur combattait le cancer depuis quelques années maintenant, et en avril 2020, son corps n’en pouvait plus. Selon vos amis et vos proches, Michael Robinson Il a toujours été une personne heureuse et on se souviendra de lui comme l’un des personnages sportifs les plus importants de ces dernières années dans notre pays.

Pau Donés

Le monde de la culture a également connu plusieurs décès notables cette année. Rosa María Sardá et l’écrivain Joan Marsé sont partis, mais le chanteur et compositeur Pau Donés, chef de file de Jarabe de palo, et l’un des musiciens les plus admirés de notre pays est également parti.

Il est devenu mondialement connu avec sa chanson La Flaca, mais Pau Donés Il était bien plus qu’un homme d’une seule chanson. Les premiers albums de Jarabe de Palo sont déjà l’histoire de notre pays, en plus de toutes les chansons qu’il a composées pour d’autres groupes et artistes.

Ses dernières heures ont été enregistrées dans le magnifique documentaire réalisé par Jordi Évole, “ Ce que vous me donnez ”, qui montrait le pire de la maladie qui le dévorait dans ses dernières années, mais aussi le meilleur d’un personnage unique qui n’a jamais perdu la volonté de vivre la vie.

Diego Armando Maradona

De nombreuses personnes célèbres sont décédées en 2020, mais avec la permission de tous, cette année restera dans les mémoires pour beaucoup, en plus de la pandémie, car c’était l’année que Diego Armando Maradona a prise. C’était sans aucun doute la pire des nouvelles pour clôturer une année 2020 catastrophique, en particulier pour le monde du sport.

Considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du football, Maradona est décédé dans le passé 25 novembre en Argentine, à 60 ans, et après une décompensation cardiaque qui a généré un œdème pulmonaire.

Maradona était le roi du football, sur et en dehors du terrain. En Argentine, il y a une église et une religion avec son nom, l’église Maradoniana, avec entre 150 000 et 250 000 fidèless répartis dans le monde entier. L’héritage du footballeur argentin continuera d’être présent pendant des années, en particulier dans ses triomphes indélébiles avec l’équipe de football argentine et avec l’italien Naples, qu’il a mené à la gloire en tant qu’équipe humble.