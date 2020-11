COVID-19 :

L’utilisation obligatoire du masque est mise en place en Espagne depuis plusieurs mois en raison de la crise des coronavirus. Cependant, certaines erreurs continuent d’être commises lors de son utilisation. Bien que punissables, il y a encore ceux qui portent le masque suspendu au cou comme s’il s’agissait de lunettes de soleil ou sur le menton. Ci-dessous, nous avons sélectionné quelques erreurs que vous ferez sûrement aussi lorsque mettre le masque.

Masque avec trou

Bien que cela semble fou, Ellen Macomber, une créatrice américaine bien connue a conçu et mis en vente masques de trous. Et les stocks sont épuisés dans la boutique en ligne. Comme elle l’explique, ils sont très utiles pour pouvoir boire avec une paille dans un bar ou un restaurant.

Cependant, les experts préviennent que le trouMalgré sa petite taille, il raccourcit considérablement la durée de vie du masque. Ils pensent que cela n’a aucun sens.

Que faut-il faire en s’asseyant pour manger ou boire dans un établissement d’accueil? Retirez le masque uniquement au moment précis de la consommation. S’il doit être stocké, l’idéal est de le faire dans un sac en tissu ou une enveloppe en papier.

X sur les caoutchoucs

C’est peut-être l’erreur la plus fréquente de toutes. Il n’est pas rare de voir des gens dans la rue avec un X sur leurs élastiques parce que le masque est trop grand pour eux. Bien que cela semble être une bonne solution, ce n’est pas parce que de cette façon le masque ne s’adapte pas parfaitement aux joueset des gouttelettes respiratoires peuvent s’échapper par les côtés. Pour arrêter la propagation de Covid-19, il ne devrait y avoir aucun espace libre.

Charmes de masque

Ces derniers mois, les charmes de masque sont devenus très populaires. Une solution vendue comme «confortable» et «efficace» pour les moments où vous devez retirer votre masque. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. De cette façon, la partie intérieure de le masque est exposé aux aérosols et ensuite, lorsque vous le remettez, ils peuvent pénétrer dans votre corps par le nez et / ou la bouche.

Durée de vie

Bien entendu, une attention particulière doit être portée aux instructions du fabricant sur le durée de vie du masque. Le temps d’utilisation recommandé des produits hygiéniques et chirurgicaux est de quatre heures. Alors que les masques en tissu doivent être lavés quotidiennement.

Sous le nez ou sur le menton

Et enfin, ne mettez pas le masque sous votre nez ou sur votre menton. De cette façon, il ne fournit aucun type de protection, ni pour vous ni pour les gens autour de vous. Si le masque contient des particules de coronavirus, de germes ou de saleté, ces micro-organismes peuvent se retrouver sur vos doigts et sur votre visage.