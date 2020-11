COVID-19 :

Augmentation des restrictions dans les villes d’El Paso et de Ciudad Júarez 3:37

. – Les cas officiels de COVID-19 et les hospitalisations aux États-Unis s’accumulent à un rythme record, et les experts craignent que ce ne soit bientôt le cas avec le nombre de décès quotidiens.

Les graphiques ci-dessous montrent comment la vague d’automne des coronavirus a laissé les États-Unis dans un terrain sans précédent selon certaines mesures. Et, avec la flambée des chiffres, ils indiquent comment la situation pourrait s’aggraver alors que le pays attend un vaccin et la distribution de nouveaux traitements.

Le nombre quotidien de cas atteint de nouveaux sommets

Il y a peu de temps, en septembre, les cas quotidiens ont chuté alors que le pays se remettait de la poussée estivale.

Mais les infections ont reculé d’une manière qui n’avait pas été enregistrée jusqu’à présent.

Jeudi a vu le plus grand nombre d’infections par jour aux États-Unis (plus de 153 000) et la moyenne la plus élevée sur sept jours de nouvelles infections par jour (plus de 131 000), selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Cette moyenne est plus de 3,5 fois plus élevée que le 12 septembre, alors qu’elle était à un creux d’après-été de 34.198.

Et c’est bien au-dessus du sommet de sept jours de l’été, qui était d’environ 67 100 le 22 juillet.

Il y a eu de bonnes nouvelles récemment. L’un des vaccins possibles s’est révélé efficace à plus de 90%. Et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux a déclaré que les vaccins pourraient être largement disponibles au deuxième trimestre de 2021. En outre, la Food and Drug Administration a approuvé cette semaine un nouveau traitement par anticorps qui pourrait réduire le risque de patients atteints de une maladie légère à modérée est hospitalisée.

Cependant, avec un temps plus froid propice à des rassemblements à l’intérieur à risque et aucun vaccin disponible pour le moment, les experts préviennent que les infections quotidiennes ont de la place pour se développer.

“Je ne serai pas surpris si nous voyons plus de 200 000 nouveaux cas par jour dans les semaines à venir”, a déclaré lundi Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

Il faut souligner que le tableau montre les cas signalés. Certaines études ont estimé que les infections étaient largement sous-estimées, en particulier au début de la pandémie, en partie en raison de la disponibilité limitée des preuves.

Certains experts de la santé ont déclaré que les hospitalisations pourraient être une mesure plus réaliste de la gravité de la pandémie. Cependant, l’augmentation des cas est un signe d’alerte, car l’hospitalisation d’un patient peut survenir longtemps après le diagnostic.

L ‘“ indicateur le plus sensible’ ‘de la covid-19 aux États-Unis augmente

Le taux de positivité du test est le pourcentage de personnes testées et trouvées infectées. Et le taux américain est monté en flèche ces dernières semaines.

Le taux de positivité des tests du pays était en moyenne de 8,7% au cours des sept jours jusqu’à jeudi matin, selon le Covid Tracking Project.

C’est au-dessus du sommet de sept jours de l’été, qui était d’environ 7,9% à la mi-juillet.

L’Organisation mondiale de la santé a conseillé aux gouvernements en mai de ne pas rouvrir avant que les taux de positivité des tests n’aient été de 5% ou moins pendant au moins 14 jours.

Et le directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le Dr Robert Redfield, a suggéré que les taux de positivité communautaire devraient être inférieurs à 5% pour que les écoles restent ouvertes confortablement.

La coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, la Dre Deborah Birx, a déclaré que le taux de positivité des tests était la statistique qu’elle examinait le plus de près. Il a expliqué que c’était «l’indicateur le plus sensible» de l’évolution de la situation du coronavirus à un moment et à un endroit particuliers.

Les hôpitaux américains ont plus de patients atteints de covid-19 que jamais

Il y a plus de patients COVID-19 dans les hôpitaux américains maintenant qu’à tout moment avant la pandémie, selon les rapports.

Environ 65300 patients atteints de coronavirus se trouvaient dans ces établissements mercredi, selon le Covid Tracking Project.

C’est plus du double du nombre le 20 septembre, lorsque le pays était au plus bas de 28 608 après le rallye d’été.

Ce chiffre est également supérieur au pic estival de 59 718, enregistré le 23 juillet. Et à partir du pic printanier de 59 940 le 15 avril.

Le Texas demande des camions de la morgue en urgence en raison du Covid-19 2:10

“Le nouveau record d’hospitalisation souligne que nous sommes entrés dans la pire période de la pandémie depuis l’épidémie d’origine dans le nord-est”, ont écrit mercredi deux co-fondateurs du Covid Tracking Project dans un article en ligne.

«Ces chiffres d’hospitalisation montrent que l’augmentation actuelle des cas de COVID-19 n’est pas simplement le résultat d’un plus grand nombre de dépistages de personnes asymptomatiques. Au contraire, les cas que nous détectons sont un indicateur avancé que de nombreuses personnes sont gravement malades », lit-on dans la publication.

Certains systèmes hospitaliers ont déclaré ces derniers jours qu’ils étaient sur le point de déborder.

Un total de 17 États ont signalé des enregistrements d’hospitalisations au COVID-19 mardi: Alaska, Arkansas, Colorado, Indiana, Iowa, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Oregon, Dakota du Sud, Tennessee, Wisconsin et Wyoming a déclaré le projet de suivi.

Les chiffres d’hospitalisation sont probablement devenus plus précis avec le temps. La Floride, par exemple, n’a signalé ses hospitalisations que le 10 juillet, note le projet.

Le nombre de vies perdues est également en augmentation

Le récent bilan quotidien des morts du COVID-19 n’est pas en territoire record, mais il monte en flèche.

Le nombre moyen de décès par jour au cours d’une semaine est passé au-dessus de 1 000 cette semaine pour la première fois depuis l’été.

Cette moyenne était de 1034 mercredi, le plus élevé depuis le 10 août, selon les données de Johns Hopkins. Plus de 1380 décès ont été signalés mercredi seulement.

L’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington prévoit que les États-Unis pourraient en moyenne plus de 1 650 décès par jour au 1er décembre et plus de 2 200 par jour au 1er janvier. C’est si les chefs de gouvernement respectent les mandats actuels de distanciation sociale et même s’ils en ajoutent.

Cela rappellerait les chiffres observés au début de la pandémie, lorsque plus de 2 000 décès ont été signalés quotidiennement pendant un certain temps en avril. La moyenne quotidienne la plus élevée pour une semaine était de 2 241, enregistrée le 24 avril.

Voici comment le traitement du covid-19 a changé 5:27

Les infections semblent tuer moins de personnes en moyenne aujourd’hui qu’au début de la pandémie. Les experts disent que cela est en partie dû à des changements dans la façon dont la maladie est traitée et à l’augmentation de la proportion de personnes plus jeunes qui sont infectées.

Mais à mesure que les hospitalisations battent des records, les taux de mortalité quotidiens pourraient encore augmenter.

«Le ratio décès / hospitalisation a considérablement diminué depuis le printemps», lit-on mercredi dans la publication du Covid Tracking Project. “Mais il est également vrai que partout où les hospitalisations augmentent, les décès augmentent deux à trois semaines plus tard.”

Brandon Miller de CNN a contribué à ce rapport.