. – Plus de la moitié des Américains (51%) disent maintenant qu’il est assez probable ou très probable qu’ils prennent un vaccin de première génération contre le COVID-19 dès qu’il sera disponible, selon les résultats d’une nouvelle enquête publiée mardi par Axios. Ipsos. Il s’agit d’une augmentation de six points par rapport à la semaine dernière et de 14 points par rapport à la fin de septembre.

70% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles recevraient probablement un vaccin si les responsables de la santé publique prouvaient qu’il était sûr et efficace, selon l’enquête. Celle-ci était basée sur un échantillon national représentatif de 1002 adultes américains et a eu lieu entre le 20 et le 20 novembre 23.

“Parmi certains groupes les moins susceptibles de se faire vacciner, à savoir les Noirs et les Républicains, la majorité rapporte qu’ils recevraient un vaccin approuvé par les responsables de la santé publique”, a déclaré Ipsos dans un communiqué.

65% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prendraient probablement un vaccin si les sociétés pharmaceutiques le jugeaient efficace à plus de 90%.

Aujourd’hui, plus d’Américains – 47% – pensent qu’un vaccin sera prêt dans les trois prochains mois. C’est 15 points de pourcentage il y a plus d’une semaine.