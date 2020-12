COVID-19 :

Les chiffres confirment l’amélioration de l’AndalousieAu cours de ces dernières semaines, cette communauté autonome s’est battue de toutes ses forces contre le coronavirus. Les mesures ont été extrêmes, mais elles contribuent à la baisse significative des cas. Le contrôle de cette maladie est la priorité pour pouvoir mettre fin à cette deuxième vague qui a été bien pire dans toutes les régions du monde que la première. Les chiffres sont plus que favorables ce vendredi 4 décembre. Les principaux indicateurs de contrôle du coronavirus permettent de visualiser la lumière au bout d’une route difficile.

L’amélioration en Andalousie se confirme avec des chiffres positifs

Le nombre d’infections a commencé à diminuer ces derniers jours. Ce vendredi 4 décembre, 1312 cas de coronavirus ont été détectés. Ils sont au total 69 de moins que la veille et 772 de moins que le vendredi de la semaine dernière. La détection des positifs ne s’arrête pas, ce jour-là les tests nécessaires ont été réalisés sur des personnes exposées au virus et des contacts étroits. Ne baissez pas la garde en Andalousie qui donne l’exemple avec un contrôle exhaustif des cas.

Le virus n’affecte pas toutes les provinces de la même manière Cadix revient à la tête ce jour du nombre quotidien d’infections avec 251, suivie de Séville avec 221, Malaga avec 210, Jaén avec 149, Grenade avec 134, Huelva avec 123, Córdoba avec 117 et Almería avec 110. Cadix mène la même bataille qui, il y a quelques semaines, a affecté Grenade ou Séville, deux des provinces avec la plus forte incidence du virus en Andalousie. Ces semaines sont essentielles pour contrôler l’avancée de cette pandémie à travers le territoire, tout le monde se bat pour gagner. Le couvre-feu et la fermeture des activités non essentielles, des restaurants ou du commerce, à 18h00, laisse de nombreuses entreprises sans possibilité de travailler comme les années précédentes.

Ce 2020, tous les secteurs non essentiels en subiront les conséquences d’une pandémie qui est venue par surprise. De nos jours, seuls les magasins de jouets pourront ouvrir jusqu’à 20h00 en pensant aux plus petits qui doivent se plier à une campagne de Noël avec toutes les garanties possibles. Il est inutile de baisser la garde dans les jours qui précèdent un Noël qui sera différent de tous les autres. Heureusement, les infections commencent à ralentir et le nombre de positifs quotidiens a chuté, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

40 décès ont été enregistrés en une seule journée en Andalousie

L’autre indicateur qui invite à l’espoir est le nombre de décès, le chiffre qu’il ne faut jamais donner, ceux qui ont perdu la bataille contre le coronavirus aujourd’hui sont au total 40 personnes. Ils ont 29 ans de moins que la veille et 21 de plus qu’il y a sept jours. Selon les provinces, l’impact de ces décès n’a pas été le même.

Séville revient en tête du bilan quotidien avec 13 morts, alors que les autres provinces comptent moins de dix décès: Grenade enregistre sept décès, Jaén six, Malaga cinq, Cadix quatre, Córdoba trois et Almería deux. Huelva n’ajoute pas de décès ce jour-là. La province de Huelva est celle qui ouvre la voie, en n’ajoutant aucun défunt, comme ces derniers jours, une bonne nouvelle qui devrait se répandre sur tout le territoire. C’est l’objectif de la Junta de Andalucía de ne pas avoir à pleurer une personne décédée à cause de ce virus.

Les patients admis avec un coronavirus dans les hôpitaux andalous diminuent pour le troisième jour consécutif

La bonne nouvelle du jour réside dans le nombre d’hospitalisés. Dans ce cas, il y a eu une énorme baisse la semaine dernière. Ces données sont parmi les plus encourageantes, l’incidence du virus diminue et également la gravité des cas qui diminue. Le nombre d’hospitalisés a diminué de 103 personnes après l’avoir fait de 74 jeudi et 126 mercredi, augmentant les deux jours précédents avec 25 de plus le mardi et 37 de plus le lundi et diminuant les cinq jours qui l’ont précédé avec 203 de moins le dimanche. 150 samedi, 136 vendredi et jeudi et 140 mercredi dernier.

Il y a un total de 1821 hospitalisés aujourd’hui, vendredi comptés, ils sont 594 de moins que les 2 415 enregistrés il y a sept jours. Le bon cours en termes de chiffres se confirme avec les admissions aux soins intensifs, pour la septième journée consécutive avec sept de moins ce vendredi après avoir réduit de 16 le jeudi, 15 le mercredi, trois le mardi, 21 le lundi, 23 le dimanche, dix Samedi et midi vendredi. Il y a un total de 381 patients en USI recensés ce jour, 95 de moins que les 476 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine. Être déjà inférieur aux 438 enregistrés le 30 mars au pic maximum de la première vague qui avait été dépassé il y a quelques semaines. Le chemin de l’Andalousie est le bon pour surmonter cette pandémie, la réduction des trois principaux indicateurs est une réalité.