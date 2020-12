COVID-19 :

Ces derniers temps, un approche de formation qui essaie de tirer le meilleur parti d’une routine lorsque des facteurs tels que le manque de temps interviennent dans l’équation. Se dépêcher n’est pas un bon conseiller mais cela ne vous empêche pas de profiter au maximum du travail physique grâce à exercices composés.

Ce type d’exercice comprendre divers mouvements et activer simultanément différents groupes musculaires ce qui conduit sans aucun doute à maximiser la session et à obtenir des résultats sans investir trop de temps. De plus, avec la routine appropriée, nous pourrons améliorer à la fois la force et le cardio, qui est également la combinaison la plus efficace en termes de performance et de santé.

N’oublions pas qu’au-delà de ceux qui pratiquent du sport de manière plus ou moins compétitive et recherchent une amélioration constante de leurs performances, l’exercice physique apporte une série d’avantages essentiels. Sans surprise, elle permet de réduire le risque de souffrir de maladies ou de renforcer la santé mentale, sans oublier qu’elle peut être un élément différentiel dans notre vie quotidienne et qu’elle contribue également à maintenir un poids santé.

Routine force et cardio

Pour cette raison, nous partageons, gracieuseté de Ruben Garcia, un expert en fitness et entraîneur personnel, une routine d’entraînement complète avec laquelle nous pouvons développer les groupes musculaires du haut du corps, du tronc et du bas du corps sans négliger notre forme cardio-pulmonaire.

6 exercices composés pour transformer le corps

Split Push Squat Curtsy Skater Plank Jack to Squat Climber Mix Squat Step Grimpeur à Spider Push

Dynamique de la routine

Échauffement avant l’entraînement Dynamique: en séries individuelles ou en circuit Travail par exercice: 10-12 répétitions ou 30-45 secondes Ronds: 3-4 par exercice Temps de repos entre les exercices: 10-20 secondes Temps de repos entre les tours: 1 ou 2 minutes

De même, nouvelles directives de l’Organisation mondiale de la santé recommandez d’effectuer au moins 150 à 300 minutes par semaine d’activité physique aérobie d’intensité modérée ou vigoureuse, y compris également des exercices de musculation, au moins deux jours par semaine. Quelques lignes directrices qui impliquent d’investir 45 minutes par jour. Plus que raisonnable.

Mais également, l’organisme international fait la distinction entre l’activité physique et l’exercice, qui est une sous-catégorie d’activité physique planifiée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou à maintenir un ou plusieurs éléments de la condition physique. Par conséquent, l’OMS ne limite pas ses recommandations à l’exercice: tout type d’activité physique est bénéfique et peut être fait dans le cadre du travail, des sports, des loisirs ou du transport (marche, patinage et vélo), mais aussi de danse, jeu et travaux ménagers la vie quotidienne, comme le jardinage et le nettoyage.