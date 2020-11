COVID-19 :

. – La pandémie de covid-19 balaie les États-Unis: elle est déjà plus dévastatrice que les vagues précédentes et ne montre aucun signe de ralentissement.

Le jour de Thanksgiving, les États-Unis ont célébré leur 24e jour consécutif avec plus de 100 000 nouveaux cas. Les hospitalisations jeudi ont atteint un nouveau record, pour la 17e journée consécutive, avec plus de 90 400 patients atteints de covid-19 dans tout le pays, selon le Covid Tracking Project. Plus de 1 200 décès ont été signalés.

Le bilan des morts dans le pays depuis le début de la pandémie est désormais de plus de 263 000 personnes. Et près de 60 000 autres pourraient perdre la vie dans les trois prochaines semaines, selon une prévision conjointe publiée cette semaine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Un expert a déclaré à CNN mercredi soir que le nombre de décès quotidiens devrait doubler dans les dix prochains jours.

«Nous allons donc voir environ 4 000 décès par jour, ce qui explique comment 60 000 autres décès en à peine 20 jours environ», a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington.

Et les rassemblements qui ont eu lieu pendant Thanksgiving pourraient alimenter une vague déjà féroce, ont averti les responsables cette semaine, exhortant les Américains à éviter de voyager et à ne célébrer qu’avec les membres de leur famille immédiate. De nombreux Américains ont écouté, un sondage cette semaine a montré, mais des millions d’autres ont embarqué dans des avions à travers le pays depuis la semaine dernière.

“Dans une semaine, plus probablement deux semaines, nous verrons une augmentation soudaine”, a déclaré mercredi le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt. “Nous sommes dans un moment difficile.”

En d’autres termes, les projections pour les prochaines semaines sont sombres. Mais cela ne veut pas dire qu’il est trop tard pour commencer à changer les choses.

“Si nous nous réunissons tous, portons des masques et faisons de la distance sociale, nous pourrions contourner cette courbe en deux à trois semaines”, a déclaré Schaffner. “Nous verrions la transmission diminuer avant même de passer aux vaccins.”

Ce qu’il faudrait pour renverser la vapeur

Alors qu’un candidat vaccin potentiel pourrait bientôt obtenir le feu vert, les effets généralisés d’un vaccin sont encore dans des mois. Mais les Américains disposent d’outils précieux qui peuvent les aider entre-temps.

Ce sont les mesures de sécurité publique qui sont vantées par les fonctionnaires depuis des mois: masques, éloignement social, éviter les foules et pratiquer une bonne hygiène comme le lavage régulier des mains.

C’est une étape simple, mais cela pourrait faire une grande différence. Plus de 40 000 vies pourraient être sauvées au cours des deux prochains mois si 95% des Américains portaient des masques, selon les projections de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington.

Au milieu de la crise, davantage de dirigeants locaux et étatiques ont rendu obligatoire l’utilisation de masques faciaux ces dernières semaines dans l’espoir de ralentir la propagation du COVID-19, y compris des gouverneurs républicains qui résistaient auparavant à des mandats similaires.

Pendant ce temps, en Virginie-Occidentale, le gouverneur, Jim Justice, a supplié les habitants ces dernières semaines de se couvrir le visage, affirmant que les masques étaient “vraiment la seule balle dans l’arme”.

“Si vous avez des inconvénients, si vous n’y croyez pas, veuillez les utiliser … quel est le problème”, a déclaré Justice lors d’une conférence de presse cette semaine. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux qui s’approprient les droits de quiconque. Bon sang, je comprends de tout mon cœur, nous ne voulons en aucun cas faire ça. Mais ils doivent m’aider.

C’est le genre de message dont les dirigeants locaux à travers le pays ont besoin, a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la médecine tropicale à la Baylor School of Medicine, à CNN jeudi matin.

«Continuez à le dire tous les jours et espérons que certaines personnes commenceront vraiment à y croire. C’est notre seul espoir en ce moment. Nous devons limiter ces augmentations et nous avons besoin que ces dirigeants locaux se mobilisent vraiment, c’est donc absolument vital », a-t-il déclaré.

C’est la seule option qui pourrait aider à garder plus de personnes en vie jusqu’à ce qu’un vaccin soit administré, a-t-il déclaré.

“Il s’agit désormais de garder en vie votre mère, votre père, votre frère, votre sœur”, a ajouté Hotez. Si seulement nous pouvions envoyer ces messages.

La Floride étend l’interdiction aux villes qui imposent des mandats d’utilisation de masque

Mais dans de nombreuses régions des États-Unis, les masques restent un point de discorde.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié cette semaine une ordonnance interdisant aux municipalités locales d’émettre des amendes pour violation des mandats liés à la pandémie, tels que les mandats de masque, ou pour limiter la capacité des restaurants sans justification.

L’extension est en contraste frappant avec les annonces récentes par d’autres chefs d’État de plus de restrictions et plus d’application. Dans le Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a publié un décret cette semaine augmentant l’amende maximale pour les entreprises qui enfreignent les ordonnances COVID-19 à 10000 $. L’amende maximale précédente était de 500 $.

La mairesse du comté de Miami Dade, Daniella Levine Cava, a noté sur Twitter mercredi après la prolongation du gouverneur de Floride que “les gouverneurs bipartis à travers le pays mettent en œuvre des mandats de masque comme l’un des meilleurs outils que nous devons combattre. le covid-19 ».

«Il est profondément frustrant que @GovRonDeSantis continue de bloquer l’action locale et rende difficile pour les dirigeants locaux d’assurer la sécurité de nos communautés», a écrit Cava.

“Je demande au gouverneur de travailler avec les maires locaux afin que nous puissions apporter nos connaissances locales à la table”, a ajouté Cava. “Nous devons travailler ensemble pour créer des politiques qui protègent toutes nos familles et notre économie en cette période de crise.”

Au cours de la semaine dernière, la Floride a signalé plus de 56 400 nouvelles infections et plus de 520 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

CNN a contacté le bureau de DeSantis pour obtenir des commentaires.

Seulement 1 cas sur 8 de covid-19 aux États-Unis peut avoir été compté

Au total, plus de 12,8 millions d’Américains ont été testés positifs pour le virus depuis le début de la pandémie. Mais une nouvelle étude suggère qu’il ne pourrait s’agir que d’une petite fraction du nombre réel d’infections aux États-Unis.

Seulement environ 1 sur 8, soit 13%, de toutes les infections au COVID-19 dans le pays ont été reconnues et signalées jusqu’à la fin du mois de septembre, ont estimé les chercheurs du CDC. Cela signifie que jusqu’à 53 millions de personnes aux États-Unis auraient pu être infectées de février à septembre. Cependant, pendant cette période, seuls environ 7 millions de cas confirmés de covid-19 symptomatique ont été signalés dans tout le pays, ont noté les chercheurs.

Pour estimer le nombre de cas de COVID-19 qui peuvent avoir été manqués depuis le début de la pandémie, les chercheurs ont utilisé un modèle pour ajuster le nombre de cas symptomatiques signalés aux États-Unis.Ils ont examiné ce que l’on sait sur la détection de cas, infections asymptomatiques, patients recherchant ou non des soins et risque de faux négatifs.

Les limites de l’étude incluent le fait que la disponibilité et l’utilisation des tests ont changé au fil du temps et que ses résultats ne servent qu’à titre d’estimations.

Bien que les chiffres puissent sembler importants, les chercheurs ont écrit que, même ainsi, «cela indique qu’environ 84% de la population américaine n’a pas encore été infectée et que la majeure partie du pays reste donc à risque. , malgré des taux d’hospitalisation élevés.

Ben Tinker, Evan Simko-Bednarski, Jacqueline Howard, Melissa Alonso, Amanda Watts et Lauren Mascaren de CNN ont contribué à ce rapport.