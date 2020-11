COVID-19 :

Quand beaucoup / comme pensaient que la bataille était terminée, les choses ont recommencé. L’Espagne est préoccupée par les sources d’infection qui sont apparues cette semaine au cours desquelles nous ne sommes plus officiellement en état d’alerte. C’est un virus qui a provoqué une pandémie, il n’y a pas encore de vaccin contre lui et de nombreuses personnes vont au-delà des normes de sécurité établies, ce qui a ajouté au début du tourisme – à la fois national et étranger – provoque des épidémies.

Le test CPR

Pour cette raison, la communauté de Madrid, la plus touchée dans la première vague du coronavirus en Espagne, continue de se préparer au cas où les alarmes se déclencheraient à nouveau. Et l’un des moyens consiste à “augmenter la capacité de diagnostic”, selon le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, lors d’une apparition à la Commission de la santé de l’Assemblée, au cours de laquelle il a annoncé leur départ. pour mettre en œuvre six robots dans les hôpitaux publics de Madrid, ce qui augmentera la capacité d’effectuer des tests PCR.

Aujourd’hui, il existe principalement trois types de tests pour détecter si une personne est ou a été infectée par le COVID-19, et selon de nombreux experts, PCR, Capable de détecter et de quantifier le virus et qui est utilisé depuis les années 1980, c’est le plus fiable.

En fait, c’est le test initialement recommandé par l’OMS pour la détection du coronavirus: Il s’agit de la réaction en chaîne par polymérase de transcriptase inverse, mieux connue sous le nom de «RT-PCR», et elle permet de détecter la présence d’un fragment de matériel génétique spécifique, en tirant parti des réactions chimiques qui se produisent à l’intérieur des cellules.

6000 robots pour les tests PCR du COVID-19

Comme nous le lisons dans Europa Press, la capacité actuelle de la communauté MAdrid à effectuer des tests PCR quotidiens est de 20 529, et pour les tests sérologiques (ELISA, QLIA, EQLIA) est de 14 975. Grâce aux 6 nouveaux robots, il augmentera de 6000 tests supplémentaires par jour. Les robots ont la capacité de faire 1000 PCR par jour chacun. En réalité l’un d’eux est déjà installé dans le laboratoire central de Madrid et cinq autres appareils seront installés, qui seront répartis entre:

– Le laboratoire de santé publique de la Communauté de Madrid

– Hôpital 12 de Octubre

– L’hôpital Gregorio Marañón

– L’hôpital clinique

– Hôpital Fuenlabrada

Prix ​​par test

Ainsi, la capacité de Madrid à faire de la PCR passera à près de 27 000 tests quotidiens par jour en tant que “chiffre de départ”, Selon Zapatero, qui a souligné que ces robots “ont une capacité beaucoup plus grande pour effectuer des tests, sont plus rapides et plus faciles à manipuler” que les robots traditionnels pour faire de la PCR, et que “ce sont des avancées qui ont été faites ces derniers mois” dans relation avec le coronavirus.

Pour ceux qui sont curieux de savoir, selon le conseiller adjoint le coût par test est d’environ 16-18 euros et que l’investissement concerné répond à une “priorité” de la Communauté, telle que la capacité de réaliser des tests.